La nuova faccia dell’Angola

WhatsApp lavora a una nuova interfaccia per la ricerca di GIF e adesivi : WhatsApp sta lavorando a una nuova interfaccia migliorata per gestire la ricerca delle GIF animate e degli adesivi, ma ancora non ci sono informazioni sulla disponibilità. L'articolo WhatsApp lavora a una nuova interfaccia per la ricerca di GIF e adesivi proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 : arriva Android 9 Pie con One Ui/ Nuovo sistema operativo e nuova interfaccia - IlSussidiario.net : Samsung Galaxy S9: arriva Android 9 Pie con One Ui. Nuovo sistema operativo e nuova interfaccia per i possessori dello smartphone coreano

Uomini e Donne - nuova rissa : bicchiere d'acqua in faccia al tronista : La tranquillità non è di casa negli studi di Uomini e Donne. Dopo la rissa scoppiata lunedì tra Tina e Gemma, costata una ginocchiata a Gianni Sperti, a dare spettacolo sono stati Luisa e Sebastiano ...

Arcelor Mittal : la nuova insegna da stamattina sulla facciata dello stabilimento di Taranto : I lavoratori che stamattina, col primo turno delle 7, hanno varcato i cancelli delle portinerie dell’Ilva di Taranto hanno già trovato la nuova insegna di Arcelor Mittal installata sulla facciata del palazzo della direzione. Per molti, però, non si è trattato di una sorpresa. Avevano già assistito nelle ore precedenti alla fase del cambio. Ieri mattina, infatti, la vecchia insegna Ilva era ancora ...

Arcelor Mittal : la nuova insegna da stamattina sulla facciata dello stabilimento di Taranto : I lavoratori che stamattina, col primo turno delle 7, hanno varcato i cancelli delle portinerie dell'Ilva di Taranto hanno già trovato la nuova insegna di Arcelor Mittal installata sulla facciata del ...

Samsung One UI è la nuova rivoluzionaria interfaccia - anche per smartphone pieghevoli : La nuova One UI di Samsung è ufficiale, l'interfaccia grafica che sostituirà la Touchwiz con Android 9 Pie e che introduce numerose novità stilistiche e di esperienza utente. Eccola in alcune immagini e video. L'articolo Samsung One UI è la nuova rivoluzionaria interfaccia, anche per smartphone pieghevoli proviene da TuttoAndroid.

Magic UX è una nuova interfaccia AR che rivoluziona il modo in cui interagiamo con lo smartphone : Magic UX è un'interfaccia che utilizza la realtà aumentata per "collegare" app diverse a uno spazio fisso all'interno del mondo fisico L'articolo Magic UX è una nuova interfaccia AR che rivoluziona il modo in cui interagiamo con lo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Caso Dj Fabo - la Consulta 'Aiuto al suicidio - il Parlamento faccia una nuova legge entro un anno' : 'Il Parlamento intervenga sul suicido assistito, faccia una legge entro un anno. Quella attuale ha vuoti di tutela'. E' questo che la Corte costituzionale ha chiesto a chiare lettere al Parlamento, ...

Cartelloni pubblicitari che ci spiano - la nuova frontiera del marketing passa per il riconoscimento facciale : I Cartelloni pubblicitari attirano la vostra attenzione? Se la risposta è negativa, sappiate che presto potreste passeggiare per strada o in una stazione, e ritrovarvi davanti la pubblicità ideale per voi. Tutto merito (o colpa, a seconda dei punti di vista) dell’idea di una coppia di imprenditori britannici, che ispirati dal film con Tom Cruise Minority Report hanno pensato di creare uno schermo per le pubblicità che cambia dinamicamente ...

Asia Nucciatelli cambia ancora : la nuova faccia della ex gieffina : 'Sei vita per me', Antonella Mosetti dedica alla figlia Asia Nucciatelli la canzone Vita di Gigi D'Alessio. A sorprendere è la foto postata dall'ex stella di Non è la Rai a corredo del testo del brano ...

Delta Air Lines : nuova tecnologia facciale per il riconoscimento dei passeggeri : Addio documenti, basterà uno sguardo. Novità in arrivo per chi viaggia: niente più controlli, basterà il riconoscimento facciale. La compagnia americana Delta Air Lines, in collaborazione con la US ...

La nuova Fire TV Stick di Amazon offre streaming 4K a meno di 50 euro e si interfaccia con Amazon Echo : Amazon ha annunciato oggi una nuova Fire TV Stick 4K che supporta anche gli standard HDR 10+, Dolby Vision e Dolby Atmos per offrire una migliore esperienza di intrattenimento e competere con Apple TV. Il nuovo dispositivo sarà anche in grado di associarsi con un dispositivo Amazon Echo per consentire il riconoscimento a distanza e utilizzare Alexa per riprodurre, riavvolgere, avanzare rapidamente e navigare tra i contenuti. L'articolo La nuova ...