huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La madre rivela le ultime parole di Gloria, morta nel rogo della Grenfell Tower - alcinx : RT @HuffPostItalia: La madre rivela le ultime parole di Gloria, morta nel rogo della Grenfell Tower - HuffPostItalia : La madre rivela le ultime parole di Gloria, morta nel rogo della Grenfell Tower - Roberta__xo : SuperGuidaTv rivela che il provvedimento disciplinare riguarda la Salemi che verrà mandata al televoto perchè sua m… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Un'ultima telefonata da far ghiacciare il sangue nelle vene, durata 22 minuti e interrotta per evitare che i genitori la sentissero morire. Si è consumato così l'addio diTrevisan, la 26enne venetal'anno scorso a Londra nell'inferno delcon il fidanzato Marco, secondo il doloroso racconto scritto inviato da sua, Emanuela Disaro, alla commissione d'inchiesta britannica impegnata da mesi a cercare di far luce su quella tragedia anche attraverso le testimonianze di superstiti e familiari delle 72 vittime.Nella sua missiva, ripresa dai media del Regno, la mamma diricorda quei minuti come un incubo nei quali la figlia passò "dal panico, al terrore, alla consapevolezza e infine alla rassegnazione". Emanuela Desaro non si risparmia nulla: la memoria delle gridaragazza, il suo incoraggiamento a cercare una via ...