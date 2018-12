La Klopp-mania conquista Southampton. In panchina arriva Hasenhüttl : Rispetto agli altri i suoi 51 anni lo fanno sembrare un pivello. E anche il suo modo di fare sembra quello di un ragazzino. Troppo esagitato per essere un gentleman alla Manuel Pellegrini (West Ham, 12esima in classifica) o alla Claudio Raineri (Fulham, ultima). Poi quella tuta sempre addosso, così