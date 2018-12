La Juventus entra ufficialmente nella Top-40 della Borsa

Il titolo Juventus entra nel Ftse-Mib - escono Mediaset e Mediolanum : Dal 27 dicembre Mediaset e Mediolanum cederanno il posto ad Amplifon e Juventus nel paniere dei titoli più liquidi e capitalizzati di Piazza Affari L'articolo Il titolo Juventus entra nel Ftse-Mib, escono Mediaset e Mediolanum è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - Emre Can rientra e torna al gol - tegola Barzagli : si teme un lungo stop : Questa mattina, la Juve ha svolto il secondo allenamento settimanale in vista della partita contro l'Inter. Per i bianconeri la sfida di venerdì è ormai dietro l'angolo e Massimiliano Allegri sta già pensando alle scelte di formazione. Per la partita contro i nerazzurri, la Juventus potrebbe non avere a disposizione Alex Sandro e Sami Khedira ai quali si sarebbe aggiunto anche Andrea Barzagli. Il numero 15 bianconero, come ha comunicato il club ...

Infortunio Barzagli - stop molto lungo per il centrale della Juventus : Infortunio Barzagli – Brutta tegola per la Juventus, che dovrà fare a meno di Barzagli per i prossimi due mesi. Il difensore bianconero ha riportato una lesione al retto femorale durante un allenamento e difficilmente sarà disponibile prima del ritorno degli ottavi di Champions League. In questa stagione Andrea Barzagli è un po’ uscito dai radar bianconeri, venendo impiegato con il contagocce da Allegri: per lui solo una ...

Piazza Affari : si concentrano le vendite su Juventus : Ribasso per la società operante nel settore del calcio professionistico , che presenta una flessione dell'1,87%. La tendenza ad una settimana di Juventus è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE ...

Juventus - situazione infortuni : due giocatori pronti a rientrare : Tra i convocati di Max Allegri per la trasferta della Juve a Firenze ci sarà molto probabilmente Federico Bernardeschi. L’ex attaccante viola, reduce da un doppio periodo di stop per guai muscolari, ha svolto oggi in gruppo tutto l’allenamento alla Continassa, a cui ha preso parte anche Emre Can. Nei prossimi giorni saranno valutate le condizioni di Alex Sandro, costretto a uscire nella gara di Champions con il Valencia per un ...

Juventus - quanti infortuni! Chi entra e chi esce dall’infermeria : ko Alex Sandro - torna (ma non subito) Emre Can : Situazione delicata sotto il profilo degli infortuni in casa Juventus: in vista della Fiorentina si ferma Alex Sandro, ancora indisponibili Khedira e Bernardeschi mentre De Sciglio è recuperabile Situazione davvero delicata in casa Juventus: in vista della sfida di Firenze del prossimo weekend, l’infermeria non si svuota. Dopo la sfida di ieri notte contro il Valencia, si è fermato anche Alex Sandro a causa di un problema al flessore ...

Juventus-Spal - Allegri : “Non era semplice dopo la sosta. Bentancur cresciuto in entrambe le fasi” : Al termine della gara vinta dalla Juventus sulla Spal, ha parlato ai microfoni di Sky Sport l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri: “Non era semplice perché nelle ultime dieci soste avevamo fatto solo venti punti rispetto alla Lazio, all’Inter e al Napoli. La SPAL gioca, palleggia molto da dietro. Nel primo tempo abbiamo avuto più difficoltà rispetto al secondo, ma per caratteristiche dei giocatori. Nella ripresa ...

Juventus - oggi rientrano i nazionali : Bonucci è carico in vista dei prossimi impegni : Nel pomeriggio, la Juve sarà in campo alla Continassa per proseguire la preparazione in vista del match contro la Spal. I bianconeri da oggi ritroveranno gran parte dei nazionali e la preparazione per il match di sabato potrà così entrare sempre più nel vivo. Oltre a ritrovare i calciatori che rientreranno dagli impegni contro le rispettive selezioni, la Juventus valuterà anche lo stato di forma degli infortunati e la speranza è che qualcuno di ...

Juventus - Bonucci e Chiellini rientrano prima : TORINO - Metti un pomeriggio, alla Continassa, all'insegna dei sorrisi. Quelli dei giocatori, reduci dai tre giorni di riposo concordati all'indomani dell'impegnativo ciclo di partite chiuso in ...

Juventus - migliorano le condizioni di Emre Can : ecco quando potrà rientrare : Dopo l’allontanamento dai campi per l’intervento al nodulo tiroideo ricevuto nel mese di ottobre, ora Emre Can si prepara al rientro in campo. Il centrocampista ex Liverpool è atteso da Allegri e compagni per un ritorno che adesso non sembra più un’utopia. Quest’ultimo, come riferito da Tuttosport, resterà ancora qualche giorno a Francoforte dove è stato […] L'articolo Juventus, migliorano le condizioni di Emre ...

Juventus - strani cali di concentrazione : ora Szczesny fa storcere il naso : Juventus- Sbagliato parlare d’allarme, ma il match di ieri sera contro lo United ha evidenziato la prima sconfitta stagionale della Juventus. Una sconfitta arrivata in modo del tutto carambolesco e in maniera del tutto inaspettata. Una Juventus praticamente perfetta per circa 80 minuti, poi leggera, distratta e spavalda negli ultimi 10 minuti di gara. Il […] L'articolo Juventus, strani cali di concentrazione: ora Szczesny fa storcere ...

Agnelli è chiaro : 'La Juventus non ha fatto entrare gli striscioni canaglia' : Il commento di Antonio Barillà al discorso del presidente della Juventus Andrea Agnelli all'assemblea degli azionisti.

Juventus : rientrati tutti i nazionali - dybala lavora in gruppo : Giorno dopo giorno la Juventus ritrova i reduci dalle nazionali e così questo pomeriggio sono rientrati alla base dybala, Bentancur e Cuadrado. Il colombiano si è limitato ad un lavoro atletico, mentre i primi due si sono uniti al resto del gruppo, che ha proseguito la preparazione in vista della sfida contro il Genoa di sabato 20 ottobre. L’allenamento odierno è stato incentrato sugli aspetti tattici del match e domani, alla vigilia ...

Infortunio Douglas Costa - il brasiliano rientra e diventa l’arma in più per la Juventus : già in campo contro il Genoa? : L’inizio di stagione per Douglas Costa non può considerarsi soddisfacente: solo una presenza da titolare, alla prima contro il Chievo, su cinque, l’espulsione per l’episodio deplorevole dello sputo a Di Francesco e le conseguenti 4 giornate di squalifica, la successiva panchina contro il Siviglia in Champions League e l’ingresso in campo con duplice Infortunio annesso alla caviglia sinistra e agli adduttori della coscia ...