La Figc e Michele Uva risolvono il contratto

Michele Uva ai saluti - non è più direttore generale della Figc : Il direttore generale della Federazione abbandona ufficialmente il proprio incarico. Rimarrà in ogni caso vicepresidente Uefa fino al 2021. L'articolo Michele Uva ai saluti, non è più direttore generale della Figc è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.