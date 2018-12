La curva pericolosa dei tassi Usa che suona l’allarme recessione

ilsole24ore

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Il tasso dei Treasury a 2 e 3 anni ha superato quello della scadenza a 5 anni. Non succedeva dal 2007 e in tre occasioni ha preceduto l’arrivo di una fase dieconomica. L’inversione dellatra ia 2 e 10 anni non si è ancora verificata: mancano però appena una dozzina di centesimi...