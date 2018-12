La collaborazione tra OnePlus e McLaren | si vocifera | porterà ad un 6T con 10 GB di RAM

Tc New Country Club Frascati tra sport e sociale : continua la collaborazione con Csm e Alchimia : Roma – Un progetto che va avanti ormai da anni e che il Tc New Country Club Frascati continua con orgoglio ad appoggiare. Il circolo tuscolano ospita il gruppo di “calciatori improvvisati” provenienti dal Centro di Salute Mentale (Csm che fa parte dell’Asl Roma 6) e dall’associazione di promozione sociale denominata Alchimia, oltre che da comunità terapeutiche del territorio dei Castelli Romani come “Gnosis” e “Raymond Gledhill”. «Da tempo ...

Automazione e industria 4.0 : nuova collaborazione tra Gruppo Inpeco e l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna : Il Gruppo Inpeco, multinazionale svizzera attiva da quasi 30 anni nel settore della progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di Automazione della medicina di laboratorio, avvia insieme all’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa una collaborazione di ricerca nel campo biomedicale, legata allo sviluppo di soluzioni innovative in linea con i principi di Automazione e di industria 4.0. L’attività di ricerca, di ...

Al via il primo dottorato in Italia su Industria 4.0. frutto di una collaborazione tra le Università di Pisa - Firenze e Siena : È partito ufficialmente a novembre “Smart Industry”, il primo dottorato in Italia interamente dedicato a Industria 4.0. Dodici i primi ammessi, tra cui due studenti stranieri, provenienti da Turchia e India, mentre gli altri dieci, tra i quali figurano tre donne, provengono da Toscana, Liguria e Sicilia. Il dottorato, un percorso triennale di studio e ricerca che metterà gli allievi in contatto con le aziende, è finanziato dalla Regione Toscana ...

collaborazione tra THUN E BOTTEGA : In questo modo THUN, mediante comunicazioni mirate, offre ai propri clienti più affezionati la possibilità di crearsi una propria cantina personalizzata, acquistando a condizioni vantaggiose i ...

A Klagenfurt firma dell'accordo di collaborazione in materia di attività produttive tra il GECT e il Sistema camerale transfrontaliero. Un ... : ... le risorse energetiche ambientali la gestione dei rifiuti i trasporti le infrastrutture e la logistica la cultura lo sport l'istruzione e l'alta formazione l'ambito sociosanitario, la protezione ...

Asia Argento e Fabrizio Corona - “contratto di collaborazione in esclusiva tra i due del valore di circa centomila euro” : Il 6 novembre scorso il settimanale Chi in copertina pubblica le immagini di una nuova coppia: Fabrizio Corona e Asia Argento. Un bacio, le dichiarazioni che confermano l’esistenza di un flirt, le reazioni scomposte della mamma dell’attrice e la pioggia di ospitate. Da Verissimo a Domenica In a La Repubblica delle Donne: la neocoppia finisce al centro della scena mediatica. Qualcuno, fin dal primo scatto, bolla tutto come finto e ...

Appalti : Veneto Strade - massima collaborazione con procura Gorizia : Venezia, 22 nov. (AdnKronos) - In merito alla vicenda relativa all’indagine sulle gare di appalto da parte della procura di Gorizia, Veneto Strade rende noto di avere ricevuto una mail da parte della Guardia di Finanza con il decreto di sequestro del Pubblico Ministero, relativo a documentazione rig

Fine collaborazione tra Ducati e Stoner : Ducati e Casey Stoner hanno deciso di non rinnovare il rapporto di collaborazione che li ha visti lavorare insieme dal 2016. L’accordo era stato previsto su base triennale (2016-2018) e in questi tre anni, grazie anche all’importante contributo di Casey, la Ducati ha costantemente migliorato le prestazioni della Desmosedici GP che oggi è considerata una […] L'articolo Fine collaborazione tra Ducati e Stoner sembra essere il primo su ...

Comune di Crotone - collaborazione con i professori Enrico Caterini e Ettore Jorio della Fondazione TrasPArenza per un’analisi dei dati contabili pluriennali dell’Ente : L’amministrazione Comunale sta definendo le scelte determinanti per dare esito ai rilievi contenuti nella Deliberazione della Corte dei Conti del

Accordo di collaborazione tra RSE e Energy Research Center : Milano, 8 nov., askanews, - Digitalizzazione delle infrastrutture energetiche, cloud computing, analisi big data, reti di distribuzione in corrente continua, monitoraggio della qualità dell'energia ...

Hideki Kamiya incontra alcuni membri di Capcom : collaborazione in arrivo? : Hideki Kamiya (Resident Evil 2, Devil May Cry, Viewtiful Joe, Okami, Bayonetta e il poi cancellato Scalebound) è una personalità sicuramente particolare all'interno dell'industria videoludica ma si tratta indubbiamente di una figura piuttosto iconica e legata a progetti che hanno lasciato il segno nel mondo dei videogiochi. Il fatto che il director di Platinum Games si incontri con Capcom non passa quindi di certo inosservato.ResetEra ha ...

Presto una collaborazione tra Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo - è sbocciata una nuova amicizia : tutti i dettagli : La collaborazione tra Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo mette fine alle voci di rivalità tra i due artisti partenopei che hanno ora deciso si mettere insieme le forze in un progetto che sarà annunciato nel mese di dicembre. In questi mesi, i due artisti sono spesso comparsi sui social insieme, a testimonianza che qualcosa stava bollendo in pentola. La conferma è arrivata nel corso dell'ultima puntata di Domenica In, alla quale ha partecipato ...

collaborazione tra Spoleto e Cartagena : Spoleto Visita a Palazzo Comunale per il nuovo Ambasciatore della Colombia in Italia Gloria Isabel Ramírez Ríos. L'ambasciatore è stata ricevuta stamani dal sindaco Umberto de Augustinis. Insieme all'...

Sicurezza nucleare e gestione delle emergenze : si rafforza la collaborazione tra l’ISIN e la Slovenian Nuclear Safety Administration : Trasferimento di informazioni più veloce ed efficace, in caso di emergenze Nucleari, e maggiore Sicurezza degli impianti Nucleari e nella gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi: questi alcuni dei temi affrontati nel corso delle due giornate di confronto, in Slovenia, tra i rappresentanti di ISIN, l’Ispettorato nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione, e SNSA, Slovenian Nuclear Safety Administration, con la partecipazione ...