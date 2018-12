La Cia smentisce Trump | Bin Salman è responsabile della morte di Khashoggi

Salvini smentisce Salvini : perché il ministro ha fatto una figuracCia sul "caso Spataro" : E' corretto diffondere una notizia così delicata quando un'operazione di polizia è ancora in corso? E' lecito che a farlo...

Intese commerCiali - May smentisce Trump : ...Bruxelles che accompagna l'accordo di divorzio dall'Ue "indica chiaramente che noi avremo una politica indipendente e saremo in grado di negoziare trattati di libero scambio con altri Paesi nel mondo"...

U&D spoiler trono over : Gemma lasCia Paolo - Barbara smentisce i baci con Alessio : Nuovo appuntamento con le anticipazioni del trono over di Uomini e donne ed in particolare per quanto riguarda la nuova registrazione di sabato 24 novembre. Come rivelato dalle fonti, negli studi Elios di Roma, vi sono stati molti di colpi di scena, in particolare riguardo alla dama torinese Gemma Galgani. Secondo quanto riporta il sito 'Il Vicolo delle news' infatti, sembra che Gemma abbia lasciato Paolo e si sia di nuovo mostrata interessata ...

Maltempo Sassari : fake news smentisce allerta meteo - “qualche sCiacallo ha messo in giro un post falso” : Il sindaco di Sassari, Nicola Sanna, ha firmato ieri un’ordinanza per tenere le scuole chiuse nella giornata di oggi, in cui è in vigore l’allerta meteo “arancione” diramata dalla protezione civile regionale, ma poco dopo qualcuno ha postato su Facebook una presunta “smentita ufficiale” della chiusura delle scuole che sembrava essere stata scritta dallo stesso sindaco: nel falso post si faceva riferimento a un ...

Caso Khashoggi - Riad 'assolve' Bin Salman ma la Cia smentisce. A Trump l'ultima parola : Siamo all'epilogo di una farsa su uno dei più cruenti e sconcertanti omicidi di giornalisti mai perpetrati finora.L'Arabia Saudita ha servito ai suoi partner l'ideale conclusione dell'affaire Jamal Khashoggi, intellettuale di nazionalità saudita ucciso nel Consolato a Istanbul il 2 ottobre. Mentre indiscrezioni dagli Stati Uniti contraddicono la versione di Riad. Per la Cia l'eliminazione del giornalista dissidente sarebbe stata ...

United - ValenCia smentisce Mou : "Non sono infortunato - fuori per scelta sua" : Un altro caso rischia di scuotere il Manchester United. E riguarda due delle personalità più forti e importanti della squadra: Antonio Valencia, capitano dei Red Devils, e José Mourinho. La "bomba", ...

“Ennio Morricone : Quentin Tarantino un cretino - i suoi film spazzatura”. Ma il maestro smentisce intervista e annunCia querela : “Quentin Tarantino è un cretino e i suoi film spazzatura”. E il pensiero che il sito della versione tedesca di Playboy ha attribuito al 90enne enne artista premio Oscar proprio con un film del regista americano. Parole che hanno fatto il giro del mondo e hanno spinto un altro regista, Giuseppe Tornatore, ad avvertirlo. Il risultato è una smentita e l’annuncio di una querela contro la testata. “Darò mandato ai miei avvocati di ...

Migranti Claviere - Salvini smentisce Parigi : 'Da ora la polizia presidia il confine' - FranCia propone incontro prefetti e polizia : "I francesi ci hanno scritto solo dopo aver lasciato gli immigrati nel nostro Paese. Da oggi la polizia italiana presidia il confine". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini con ...

Neymar e la fidanzata Bruna si sono lasCiati. Colpa della politica? Lei smentisce : Neymar è tornato single. A dare la notizia è stata la sua (ormai ex) fidanzata l’attrice Bruna Marquezine: “Ci siamo lasciati ed è stata una decisione prevalentemente sua. E non è stato un trauma. Tra me e lui esiste ancora rispetto e sicuramente rimarrà tra di noi l’affetto e la condivisione di tanti bei momenti vissuti insieme”, ha detto durante una serata di gala a San Paolo in cui ha ufficializzato la rottura. Tutta Colpa, secondo ...

