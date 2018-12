La capsula Dragon pronta al lancio - DIRETTA DALLE 18 | 45

Stazione Spaziale : rilevata muffa - rinviato il lancio della capsula Dragon verso la ISS : rinviato il lancio della capsula Dragon SpaceX diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale. Il motivo è la rilevazione di muffa nel cibo destinato ai topi, cosa che ne ha resa necessaria la sostituzione. La capsula trasporta rifornimenti e attrezzature necessarie per gli esperimenti. La partenza di Dragon è prevista alle alle 17:16 di oggi ora italiana: dovrebbe raggiungere la Stazione Spaziale sabato 8 dicembre e resterà agganciata per ...

Spazio : attesa per il primo volo senza equipaggio della capsula Dragon 2 - trasporterà astronauti sulla ISS : Il prossimo 7 gennaio sarà una data da ricordare per SpaceX. La compagnia di Elon Musk ha fissato per quel giorno il primo volo senza equipaggio della capsula Dragon 2, destinata al trasporto di astronauti sulla Staziona Spaziale Internazionale. La missione sarà denominata Demo-1 e Dragon 2 sarà lanciata a bordo del Falcon 9 dallo storico launch pad 39A del Kennedy Space Center, luogo di partenza delle missioni Apollo e Shuttle. Durante questa ...

