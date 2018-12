La Calabria è un malinteso

huffingtonpost

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Sulla spiaggia stanotte il silenzio è una sconfitta. Io ho davanti la costa siciliana, stesa e accesa di tensione come è adesso la schiena dell'Oriente, e penso che con quell'isola siamo legati per le felci, e che basterebbe un battito d'ali per separarci. Lo stretto di Messina è un covo di dolore e anche la grande calma del mare sembra rappresentare un'insidia. Laè un, a lungo nascosto. Un lamento, detto d'amore.Fruscia, come una brezza, la memoria della mia resa: diversa da quelli che sono rimasti seduti lasciando affogare la fiducia di un intero popolo; da quelli che credevano bastasse una preghiera per salvarsi l'anima, tenendo indietro ogni reazione; da quelli che hanno permesso che i malavitosi facessero l'effetto dello spavento, con le prime minacce.E mi tornano nel ricordo i grandi tumuli macchiati di sangue, le macerie ...