Juventus-Inter | il presidente Zhang | ' Pronti alla sfida | siamo molto fiduciosi'

Juventus-Inter - l ex arbitro Ceccarini 'Iuliano-Ronaldo Non avrei dato rigore nemmeno col Var' : NAPOLI - 'Il Var? Ci sono problematiche che devono essere risolte. Il settore arbitrale ancora non le ha risolte e quindi deve sbrigarsi. Io se devo difendere, difendo quelli che vanno sul terreno di ...

Juventus Inter probabili formazioni : De Sciglio dal 1' - Keita titolare : Juventus Inter probabili formazioni- Mancano circa 48 ore al calcio d’inizio della super sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Inter. Massimiliano Allegri si affiderà alla formazione tipo. Pochi cambi nonostante l’impegno fondamentale di Champions League contro lo Young Boys. Il tecnico bianconero confermerà il 4-3-3. Pochi dubbi in difesa: Alex Sandro, salvo clamorosi colpi di […] L'articolo Juventus Inter probabili ...

Juventus : dubbio Benatia - Bonucci contro l'Inter - in attacco potrebbe esserci un cambio : Questa mattina, la Juve ha continuato la sua marcia di avvicinamento alla partita contro l'Inter. Domani, per i bianconeri sarà già vigilia della sfida contro i nerazzurri e Massimiliano Allegri, prima di scendere in campo per l'allenamento pomeridiano, terrà la classica conferenza stampa pre - gara. Il tecnico livornese risponderà alle domande dei cronisti e chissà che non possa dare qualche indicazione a proposito della formazione che ...

Inter - Nainggolan si allena ancora a parte : difficile recupero per la Juventus : Manca sempre meno a Juventus-Inter. L'attesa cresce, tra i tifosi delle due squadre, che vivono con la sana tensione le ore di avvicinamento al Derby d'Italia. Se in casa Juve si scherza e ci si ...

L'ex Serena - Juventus-Inter è un rebus : ANSA, - TORINO, 5 DIC - "La Juve quest'anno non ha antagoniste, ma in una partita singola può succedere di tutto". Aldo Serena gioca d'anticipo Juventus-Inter, derby d'Italia che ha visto protagonista ...

Juventus : Allegri recupera Emre Can per l'Inter - ma non avrà Alex Sandro : La buona notizia per la Juventus è il recupero di Emre Can . I bianconeri, che si sono allenati alla Continassa in vista della sfida contro l'Inter, hanno visto il centrocampista tedesco regolarmente ...

Diretta Juventus-Inter - venerdì il derby d'Italia in tv e streaming online su SkyGo : Prosegue l’appuntamento con il campionato di Serie A che, per la quindicesima giornata vede spiccare su tutti il derby d'Italia tra due storiche rivali: Juventus e Inter. La gara verrà disputata venerdì 7 dicembre alle ore 20.30 presso l'Allianz Stadium di Torino, dove è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Le due compagini si trovano rispettivamente al primo e al terzo posto della classifica di Serie A. I bianconeri sono primi con 40 ...

Biglietti Juventus-Inter : come acquistare gli ultimi tickets per la 15ma giornata di Serie A : Tra le gare del quindicesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra 7 e 9 dicembre, c’è l’incontro tra Juventus ed Inter, in programma venerdì 7 dicembre alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, sempre più decisi a far loro da antagonisti nella corsa al titolo. Si tratta del cosiddetto “Derby d’Italia“, il match che quest’anno rivestirà ancora ...

Juventus-Inter - storia di una rivalità infinita : Venerdì sarà la 170.a partita tra Juventus-Inter , un bilancio che sorride ai bianconeri, 81 vittorie contro 46 e 43 pareggi, anche se da sempre è una sfida che va oltre il risultato del campo. ...

Juventus-Inter - Ceccarini : “Fallo Iuliano Ronaldo? No rigore” : Juventus-Inter, INDIETRO NEL TEMPO- Nel 2018 ha compiuto 20 anni il famoso contatto tra Ronaldo e Iuliano, quello scontro di gioco divenuto celebre e che alla vigilia di ogni derby d’Italia viene “riesumato” per alimentare polemiche e discussioni. L’arbitro di quella partita, Ceccarini, è diventato famoso essenzialmente perché protagonista sfortunato dell’episodio che resiste imperterrito nel […] L'articolo ...

Juventus-Inter in 10 ‘mosse’ - tutto sul big match della 15^ giornata : Icardi è la bestia nera - la possibile sorpresa ed il calciatore che può ‘spaccare’ il match : Si avvicina la 15^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si apre con il botto e con la partita tra Juventus ed Inter, un match sentitissimo e che non ha bisogno di grandi presentazioni sia che dal punto di vista tecnico che delle motivazioni. La squadra di Massimiliano Allegri sta disputando una stagione straordinaria sia in campionato che in Champions League, due i passi falsi contro il Genoa ed il Manchester United, per il ...

Juventus-Inter - l’ex Fresi : “I neroazzurri possono riaprire tutto. Ecco come si batte la Juve…” : Salvatore Fresi, ex giocatore della Juventus e dell’Inter, ha parlato ai microfoni di SportNews.eu rilasciando alcune dichiarazioni sul derby d’Italia. L’ex difensore titolare nerazzurro nel famoso match del 98', ricordato per le polemiche causate dal rigore non assegnato a Ronaldo sull’intervento falloso di Iuliano, ha commentato il proprio quella partita: “Grande rammarico perché furono vanificati tutti ...

Juventus-Inter - probabili formazioni : Ronaldo contro Icardi - spettacolo all’Allianz : Juventus-Inter probabili formazioni – All’Allianz Stadium si attende una partita scoppiettante da entrambe le parti. Il derby d’Italia tra Juventus e Inter è una delle partite più spettacolari del nostro campionato ed entrambi gli allenatori giocheranno per vincere. Da una parte c’è Allegri a caccia di altri record: la Juventus è infatti ancora imbattuta e su […] L'articolo Juventus-Inter, probabili formazioni: ...

