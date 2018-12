Juventus | dubbio Benatia - Bonucci contro l' Inter | in attacco potrebbe esserci un cambio

Juventus - Hoeness mette in dubbio l’operazione Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo sta trascinando la Juventus con grandi prestazioni ma non tutti sono convinti dell’operazione portata avanti dal club bianconero. Il presidente del Bayern Monaco, Hoeness in un’intervista rilasciata al giornale tedesco Bild, critica la Juventus per l’investimento fatto in estate. “Ha 33 anni, ci sarebbe costato 100 milioni di euro, un’operazione che non avremmo mai fatto, se avesse avuto 24 ...

Inter - Nainggolan in dubbio per il match contro la Juventus : Il grande acquisto dell'Inter nell'ultima sessione di calciomercato è stato sicuramente quello di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è arrivato dalla Roma negli ultimi giorni di giugno per venticinque milioni di euro più i cartellini di Davide Santon, valutato dieci milioni di euro, e Nicolò Zaniolo, valutato cinque milioni di euro. L'inizio di questa stagione però non ha rispettato le aspettative, con il centrocampista belga spesso ...

Juventus - lavoro a parte per Alex Sandro - Khedira e Can : brasiliano in dubbio per venerdì : Dopo la domenica di riposo, la Juve questo pomeriggio è tornata alla Continassa per allenarsi in vista della partita contro l'Inter. Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi hanno così iniziato a mettere nel mirino il match di venerdì. La Juventus, contro i nerazzurri, dovrebbe affidarsi al tradizionale 4-3-1-2, anche se non sono da escludere sorprese viste le tante soluzioni a disposizione del tecnico juventino. Al momento, però, il dubbio più ...

Juventus : Pjanic non preoccupa - Khedira e Bernardeschi in dubbio : Per la Juve oggi è un giorno di riposo e i cancelli della Continassa resteranno chiusi fino a domani. Infatti, i bianconeri sono attesi al JTC nel pomeriggio di martedì. In casa Juventus bisognerà fare il punto della situazione sugli infortunati soprattutto in vista della partita contro la Spal. Al momento, le condizioni che preoccupano di meno sono quelle di Miralem Pjanic. Il numero 5 bianconero ieri era alla Continassa e quasi certamente ...

Juventus - Pjanic ko : è in dubbio per la Spal : TORINO - Massimiliano Allegri fa la conta degli infortunati. L'ultimo, in ordine di tempo, è Miralem Pjanic : il centrocampista bosniaco è stato sostituito in nazionale all'87' della partita di ...

Juventus - ripresi gli allenamenti : cure per Bernardeschi - in dubbio per la Spal : Questo pomeriggio i giocatori della Juve hanno fatto il loro rientro alla Continassa. I bianconeri dunque hanno iniziato a mettere nel mirino il match contro la Spal, anche se Massimiliano Allegri non ha a disposizione i 14 giocatori impegnati con le rispettive nazionali. La Juventus dunque ha ripreso gli allenamenti e al JTC si sono rivisti Cristiano Ronaldo, Juan Cuadrado, Carlo Pinsoglio, Mattia Perin, Andrea Barzagli, Leonardo Spinazzola, ...

Milan-Juventus - Bonucci è in dubbio : ipotesi Benatia dal 1' : TORINO - Leonardo Bonucci torna, se così si può dire, sul luogo del delitto. In quel San Siro, e contro quel Milan, che per lui è stato teatro dalle mille aspettative di nuova vita, prima, eppoi ...

Juventus-United - formazioni e ultimissime : c’è Cuadrado - dubbio Cancelo : Juventus-United- La Juventus si prepara al match di questa sera contro lo United. Un match fondamentale per mettere il punto esclamativo sulla qualificazione ai prossimi ottavi di finale da primatista del girone. Leggera emergenza in casa bianconera. Da valutare le condizioni di Cancelo. Il terzino portoghese potrebbe partire dal 1′ dopo aver smaltito l’affaticamento muscolare, […] L'articolo Juventus-United, formazioni e ...

Champions - Juventus : Mandzukic e Chiellini ok. Matuidi-Cancelo in dubbio : C'è un'Europa da continuare a terrorizzare, un primo posto Champions da conquistare matematicamente e la possibilità di affrontare in tranquillità le ultime due partite del girone. Ma la Juventus ...

Juventus - si ferma anche Cancelo : è in dubbio per lo United. Nuovo ko per Bernardeschi : TORINO - Altra tegola per Massimiliano Allegri che - con una Juventus chiamata ad affrontare la prima emergenza stagionale - alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester United ...