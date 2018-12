Juventus | Cristiano Ronaldo e Dybala vincono in allenamento | la Joya | ' Che squadra'

Juventus - Hoeness mette in dubbio l’operazione Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo sta trascinando la Juventus con grandi prestazioni ma non tutti sono convinti dell’operazione portata avanti dal club bianconero. Il presidente del Bayern Monaco, Hoeness in un’intervista rilasciata al giornale tedesco Bild, critica la Juventus per l’investimento fatto in estate. “Ha 33 anni, ci sarebbe costato 100 milioni di euro, un’operazione che non avremmo mai fatto, se avesse avuto 24 ...

Juventus - Allegri : 'Cristiano Ronaldo meritava il Pallone d'Oro - vittoria di Modric stimolo per lui' : Il Pallone d'Oro è andato a Luka Modric, che ha così spezzato il dominio di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Il secondo posto nella classifica di France Football sarà però da ulteriore stimolo per il ...

Juventus - la bomba dalla Spagna : Cristiano Ronaldo fa fuori Allegri - ecco il nome ‘scelto’ per la panchina bianconera : E’ andata in archivio la 14^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che ha dato nuove indicazioni per il proseguo della stagione. Non sbaglia un colpo la Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri ha dominato in lungo ed in largo in trasferta contro la Fiorentina, niente da fare per il club viola che ha messo in mostra evidenti limiti. I bianconeri invece si confermano per distacco la migliore squadra del ...

VIDEO Fiorentina-Juventus 0-3 - gli Highlights completi della partita e i gol. Cristiano Ronaldo ancora decisivo : La Juventus ha espugnato il campo della Fiorentina per 0-3 nell’anticipo della 14a giornata della Serie A di calcio grazie alle reti di Bentancur nel primo tempo e di Chiellini e Cristiano Ronaldo (su rigore) nella ripresa. I bianconeri salgono così a quota 40 in classifica, mentre i toscani restano a metà classifica con 18 punti ed oggi potranno essere staccati dal Torino. DI SEGUITO IL VIDEO CON GLI Highlights E LE RETI DI ...

Stupro Cristiano Ronaldo - nuove clamorose accuse al calciatore della Juventus : Stupro Cristiano Ronaldo – La Juventus sta disputando una stagione molto importante in campionato e Champions League, un assoluto protagonista è stato sicuramente Cristiano Ronaldo che sta trascinando i bianconeri con gol e grandi prestazioni. Nel frattempo arrivano nuove clamorose accuse nei confronti del portoghese sul presunto Stupro ai danni di Kathryn Mayorga, il magazine tedesco Der Spiegel torna ad attaccare il ...

Cristiano Ronaldo fa rotta su Firenze : la Juventus non vuole smettere di volare : TORINO - Dopo il Bentegodi di Verona , il Tardini di Parma, lo Stirpe di Frosinone, il Friuli di Udine il Castellani di Empoli e San Siro , Cristiano Ronaldo è pronto a prendersi anche il Franchi di ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Fiorentina Juventus : diretta tv. Cristiano Ronaldo sempre dal 1' - Serie A 14giornata - - IlSussidiario.net : PROBABILI FORMAZIONI Fiorentina Juventus: diretta tv, orario e le ultime notizie sui giocatori attesi domani al Franchi per il 14turno di Serie A.

Juventus-Valencia - Allegri : 'Abbiamo vinto con la testa. Cristiano Ronaldo ci dà sicurezza - siamo cresciuti' : Juve, strappato il ticket per gli ottavi. L'1-0 al Valencia, firmato da Mandzukic su invenzione di Ronaldo, regala ai bianconeri l'accesso alla fase a eliminazione diretta: servirà una vittoria nell'...

Calcio - Champions League 2019 : Juventus-Valencia 1-0 - decide Mario Mandzukic - assist magico di Cristiano Ronaldo : Termina 1-0 all’Allianz Stadium la sfida tra Juventus e Valencia, valida per la quinta giornata del gruppo H della Champions League 2018-2019. decide un gol al 59′ del croato Mario Mandzukic, su assist magico del portoghese Cristiano Ronaldo, che anche questa sera ha messo lo zampino sulla marcatura dei campioni d’Italia. Un match non facile che la Juve ha saputo portare a casa grazie ad un ottimo secondo tempo. Con questo ...

Pagelle Juventus-Valencia 1-0 - Champions League 2019 : Cristiano Ronaldo magico - Mandzukic risolve : La Juventus ha sconfitto il Valencia per 1-0 e si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. Di seguito le Pagelle dei bianconeri scesi in campo allo Stadium. Pagelle Juventus-Valencia 1-0: JUVENTUS: SZCZESNY: 7,5. Si inventa un clamoroso miracolo sul colpo di testa di Diakhaby allo scadere del primo tempo: salva la porta della Juventus evitando un gol fatto e contribuisce in maniera decisiva sul successo ...

Juventus-Valencia - giocata da fantascienza di Cristiano Ronaldo : Mandzukic ringrazia e fa 1-0 [VIDEO] : Cristiano Ronaldo si inventa una giocata da urlo per saltare il diretto avversario e servire Mandzukic a centro area, il croato ringrazia e porta in vantaggio i bianconeri Cristiano Ronaldo inventa, Mario Mandzukic rifinisce e porta in vantaggio la Juventus. I bianconeri sbloccano il risultato allo Stadium, lo fanno grazie al croato che, da due passi, corregge in porta un assist perfetto di CR7. A scatenare gli applausi del pubblico è però ...

Juventus-Valencia - probabili formazioni : Cristiano Ronaldo a caccia del record : Juventus-Valencia probabili formazioni – Tutto pronto all’Allianz Arena, questa sera la Juventus scenderà in campo contro il Valencia per il penultimo turno del girone, un turno che potrebbe far qualificare matematicamente al primo posto l’undici di Massimiliano Allegri. Quella contro il Valencia sarà dunque una partita importantissima per la stagione bianconera: una vittoria permetterebbe il […] L'articolo ...

Juventus-SPAL 2-0 - Serie A : Cristiano Ronaldo e Mandzukic fanno volare i bianconeri : La Juventus ha sconfitto la SPAL per 2-0 nell’anticipo della 13^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I bianconeri proseguono nella propria cavalcata in campionato: dodicesima vittoria, +9 sul Napoli e +12 sull’Inter che devono però ancora scendere in campo. I ragazzi di Massimiliano Allegri hanno dominato in lungo e in largo contro gli emiliani, imponendosi grazie a un gol per tempo senza troppi patemi: Cristiano Ronaldo al ...

Juventus batte Spal e Cristiano Ronaldo è già nella storia bianconera : meglio di Inzaghi - Higuain e Trezeguet : Inzaghi, Higuain e Trezeguet spazzati via da Cristiano Ronaldo che entra di diritto nella storia della Juventus dopo la rete odierna contro la Spal La Juventus ha di fatto passeggiato in casa contro la Spal. Una gara vinta per 2-0, col risultato mai in discussione, unica nota amara l’infortunio di Alex Sandro che però non preoccupa più di tanto. I bianconeri hanno aperto i conti, gestito con sapienza l’incontro e poi sferrato ...