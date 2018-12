Juve | tutti pazzi per Bentancur | il Barcellona prepara 60 milioni

Paratici-Marotta - Juventus-Inter è una partitissima anche sul mercato : ecco tutti i nomi : Alessio Cragno, Cagliari, 13 milioni, Alla scoperta di De Ligt Sfida sugli assi in scadenza Machester United 1 di 11 Successiva Tutte le notizie di Juventus Per approfondire

Juventus - Bernardeschi : 'Qui tutti lavorano per farti crescere' : 'Alla Juve si entra in un mondo bello e particolare, che ti fa crescere sotto tutti i punti di vista, non solo quello calcistico. tutti coloro che lavorano in Juve ti danno una mano a far sì che tu progredisca'. Così, in un ...

Gran Galà del calcio AIC 2018 – Tutti i premi della serata : Juve squadra dell’anno - Icardi miglior giocatore : Nella serata in cui è stato assegnato a Modric il Pallone d’Oro, va in scena anche il Gran Galà del calcio AIC 2018: ecco Tutti i premi Nella serata del Pallone d’Oro, anche la serie A assegna i propri riconoscimenti nel corso del Gran Galà del calcio AIC. Una cerimonia piena di ospiti d’eccezione, caratterizzata dalla consegna dei premi per i migliori giocatori della passata stagione. Eccoli nel dettaglio miglior ...

Gran Galà del calcio AIC 2018 – Tutti i premi della serata : Juve squadra dell’anno - a Icardi il gol più bello : Nella serata in cui è stato assegnato a Modric il Pallone d’Oro, va in scena anche il Gran Galà del calcio AIC 2018: ecco Tutti i premi Nella serata del Pallone d’Oro, anche la serie A assegna i propri riconoscimenti nel corso del Gran Galà del calcio AIC. Una cerimonia piena di ospiti d’eccezione, caratterizzata dalla consegna dei premi per i migliori giocatori della passata stagione. Eccoli nel dettaglio GOL PIU’ ...

Fiorentina-Juventus - ancora una vittoria per i bianconeri. Su Sisal Matchpoint si punta sull’Uno contro tutti : Ronaldo segna più di tutta la Viola - a 3 - 50 : La Juventus continua senza sosta la sua marcia da capolista indiscussa, la prossima tappa della corazzata bianconera è il Franchi, contro la Fiorentina, per una sfida mai banale. La Viola non riesce più a vincere, i 3 punti mancano infatti da 6 gare, in cui ci sono state una sconfitta e ben 5 pareggi. La squadra di Allegri è invece ancora imbattuta in campionato e vanta un ruolino di marcia fatto di 12 vittorie e un pareggio, facile ...

La Juventus come il Real di Zidane : in campo sono tutti capitani : Mario Mandzukic è l'ultimo di una serie impressionante. L'attaccante croato contro la SPAL ha segnato una rete che non dimenticherà mai, la prima con la fascia da capitano della Juventus al braccio: "...

Nata la nuova Juventus : tutti gli uomini del dopo Marotta - : La Juventus del dopo Beppe Marotta è ufficialmente Nata. Attraverso un comunicato ufficiale, infatti, la società bianconera, ha reso nota al mondo la sua nuova organizzazione , che vedrà come capo dell'area sportiva Fabio Paratici : importante promozione per lui dopo il disimpegno di Marotta. Quest'ultimo ha infatti annunciato nello scorso ...

Juventus - tornati tutti i nazionali : buone notizie per Pjanic - è di nuovo in gruppo : Questo pomeriggio la Juve è tornata alla Continassa per svolgere l'allenamento dell'antivigilia della partita contro la Spal. Massimiliano Allegri ha ritrovato tutti i nazionali ad eccezione di Blaise Matuidi. Infatti, la Juventus ha concesso un giorno di riposo al francese che rientrerà nella giornata di domani. Oltre a ritrovare Paulo Dybala, Joao Cancelo e Wojciech Szczesny, il tecnico bianconero ha avuto anche buone notizie sul fronte ...

Juventus - De Sciglio : "In bianconero siamo tutti importanti. E la Nazionale sta crescendo" : De Sciglio ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando il ritorno in azzurro: "Battere gli Stati Uniti era molto importante per tornare alla vittoria dopo le ultime prestazioni, dove abbiamo ...

Paratici-Mendes - ecco tutti i nomi possibili per la Juventus : TORINO - Un'idea tira l'altra. E' successo per l'affare del secolo Cristiano Ronaldo-Juventus, decollato a margine delle visite mediche di Joao Cancelo in bianconero, e potrebbe ricapitare presto ...

Juventus - Alex Sandro spaventa tutti : “Vorrei giocare in Premier” : Juventus-Alex Sandro- Alex Sandro spaventa la Juventus e lo fa dal ritiro della Nazionale brasiliana. Il difensore bianconero ha colto l’occasione per sottolineare il suo sogno nel cassetto, ovvero quello di poter giocare in Premier League. Una rivelazione che, a prescindere, potrebbe cambiare il mercato della Juventus, sia in ottica presente, sia in ottica futura. […] L'articolo Juventus, Alex Sandro spaventa tutti: “Vorrei ...

Marotta all'Inter - parte la sfida sul mercato con la Juve : tutti i nomi caldi : L'imminente arrivo di Beppe Marotta all'Inter apre già scenari di rivalità di mercato con la Juventus. Al di là del nomina a dirigente nerazzurro prima o dopo la sfida di campionato con i bianconeri ...

Calciomercato Juve-Inter : tutti gli scambi prima di Marotta : Con l'approdo in nerazzurro dell'ex dirigente juventino si aggiunge un nuovo capitolo alla lunghissima storia di scambi, affari e doppi ex tra i due club. Fatta di giocatori, allenatori, ma non solo

Juventus - ecco tutti gli impegni dei 15 bianconeri impegnati con le nazionali : TORINO - Nella terza sosta stagionale per le nazionali sono 15 i giocatori della Juventus impegnati in giro per il mondo. La speranza di Allegri è che non tutti giochino entrambe le sfide in programma in modo da non arrivare usurati alla sfida contro la Spal, in programma il 24 novembre allo Stadium. Andiamo a ...