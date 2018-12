Juve Inter | Ceccarini | ' Contatto Ronaldo-Iuliano? Non era rigore neanche con il Var'

Diretta Juventus-Inter - venerdì il derby d'Italia in tv e streaming online su SkyGo : Prosegue l’appuntamento con il campionato di Serie A che, per la quindicesima giornata vede spiccare su tutti il derby d'Italia tra due storiche rivali: Juventus e Inter. La gara verrà disputata venerdì 7 dicembre alle ore 20.30 presso l'Allianz Stadium di Torino, dove è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Le due compagini si trovano rispettivamente al primo e al terzo posto della classifica di Serie A. I bianconeri sono primi con 40 ...

Biglietti Juventus-Inter : come acquistare gli ultimi tickets per la 15ma giornata di Serie A : Tra le gare del quindicesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra 7 e 9 dicembre, c’è l’incontro tra Juventus ed Inter, in programma venerdì 7 dicembre alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, sempre più decisi a far loro da antagonisti nella corsa al titolo. Si tratta del cosiddetto “Derby d’Italia“, il match che quest’anno rivestirà ancora ...

Juventus-Inter - storia di una rivalità infinita : Venerdì sarà la 170.a partita tra Juventus-Inter , un bilancio che sorride ai bianconeri, 81 vittorie contro 46 e 43 pareggi, anche se da sempre è una sfida che va oltre il risultato del campo. ...

Juventus-Inter - Ceccarini : “Fallo Iuliano Ronaldo? No rigore” : Juventus-Inter, INDIETRO NEL TEMPO- Nel 2018 ha compiuto 20 anni il famoso contatto tra Ronaldo e Iuliano, quello scontro di gioco divenuto celebre e che alla vigilia di ogni derby d’Italia viene “riesumato” per alimentare polemiche e discussioni. L’arbitro di quella partita, Ceccarini, è diventato famoso essenzialmente perché protagonista sfortunato dell’episodio che resiste imperterrito nel […] L'articolo ...

Tronchetti Provera 'punge' Spalletti : 'Lautaro lo farei giocare di più. Juve-Inter? Speriamo che...' : SULLA JUVE - A Sky Sport ha affrontato anche l'argomento Juventus: 'Ronaldo? E' un grandissimo giocatore, non si può che ammirare e sperare che per lui sarà una serata negativa'.

Juventus-Inter in 10 ‘mosse’ - tutto sul big match della 15^ giornata : Icardi è la bestia nera - la possibile sorpresa ed il calciatore che può ‘spaccare’ il match : Si avvicina la 15^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si apre con il botto e con la partita tra Juventus ed Inter, un match sentitissimo e che non ha bisogno di grandi presentazioni sia che dal punto di vista tecnico che delle motivazioni. La squadra di Massimiliano Allegri sta disputando una stagione straordinaria sia in campionato che in Champions League, due i passi falsi contro il Genoa ed il Manchester United, per il ...

Juventus-Inter - l’ex Fresi : “I neroazzurri possono riaprire tutto. Ecco come si batte la Juve…” : Salvatore Fresi, ex giocatore della Juventus e dell’Inter, ha parlato ai microfoni di SportNews.eu rilasciando alcune dichiarazioni sul derby d’Italia. L’ex difensore titolare nerazzurro nel famoso match del 98', ricordato per le polemiche causate dal rigore non assegnato a Ronaldo sull’intervento falloso di Iuliano, ha commentato il proprio quella partita: “Grande rammarico perché furono vanificati tutti ...

Juventus-Inter - probabili formazioni : Ronaldo contro Icardi - spettacolo all’Allianz : Juventus-Inter probabili formazioni – All’Allianz Stadium si attende una partita scoppiettante da entrambe le parti. Il derby d’Italia tra Juventus e Inter è una delle partite più spettacolari del nostro campionato ed entrambi gli allenatori giocheranno per vincere. Da una parte c’è Allegri a caccia di altri record: la Juventus è infatti ancora imbattuta e su […] L'articolo Juventus-Inter, probabili formazioni: ...

Juve-Inter sarà la prima volta di Ronaldo contro Icardi : Juventus-Inter è anche Cristiano Ronaldo contro Mauro Icardi , i due giocatori simbolo delle rispettive squadre in questo avvio di stagione. Sulla carta un confronto improponibile. Da una parte CR7 ...

Inter - le ambizioni Icardi : “Non firmerei per un pareggio contro la Juve” : “Non firmo per il pareggio contro la Juve. Cercheremo di dare tutto quello che abbiamo per arrivare alla vittoria“. A due giorni dalla supersfida con la Juventus il capitano dell’Inter, Mauro Icardi, dichiara che non si accontenterebbe di un pareggio. Il 2018 è stato un anno pieno di soddisfazioni personali per il centravanti, che si è finalmente sbloccato anche in nazionale e ha realizzato il primo gol in Champions ...

Juventus - Allegri : “Ho grande rispetto per l’Inter. Marotta? Gli sono riconoscente” : “Più che un segnale al campionato, dobbiamo cercare di dare continuità di risultati, ma non sarà facile. L’Inter è in un ottimo momento, a Roma ha disputato una bella partita, è una squadra di valori tecnici, ho un grande rispetto. Le scintille con Spalletti in passato? È un grande allenatore, lo ha dimostrato e continua anche ora. Ma io e lui staremo fermi in panchina, in campo andranno altri“. Così l’allenatore ...

Inter - Nainggolan verso la convocazione contro la Juve : Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport , l'infiammazione alla caviglia è in fase si risoluzione, così come l'affaticamento al polpaccio. Il belga potrebbe figurare nella lista dei convocati ...

Juve e Inter si incrociano anche sugli assi in scadenza : Paratici, che con l'addio di Marotta è diventato il responsabile dell'area sport della Juventus, si è mosso con largo anticipo. La corsa per il centrale rivelazione della Ligue 1 - 10 presenze e un ...