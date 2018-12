Juve e Inter si incrociano anche sugli assi in scadenza

Juventus-Inter - anticipo 15a giornata Serie A : si gioca venerdì! Programma - orario e tv. Le probabili formazioni : Venerdì 7 dicembre la quindicesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio si aprirà con il botto. Juventus e Inter si sfideranno nel 234° Derby d’Italia, in una partita importante anche per la prosecuzione del campionato di entrambe le formazioni. L’Inter di Luciano Spalletti arriva dal pareggio dell’Olimpico contro la Roma ed è stata staccata dal Napoli al secondo posto. Una sconfitta permetterebbe alle dirette ...

Icardi - solo Wanda e l'Inter nel suo cuore : 'a mia moglie do 10! Juventus? Ce la giochiamo - non firmo per un pari' : Mauro Icardi fra vita da 'casalingo', amore per Wanda e gol con la maglia dell'Inter: il capitano nerazzurro premiato come 'Miglior Performance' ai Gazzetta Sports Awards 2018 Premiato come 'Miglior ...

Inter - Icardi : “Non metterei la firma per un pareggio contro la Juventus” : Inter Icardi – Intervistato a margine dei Gazzetta Sports Awards, Mauro Icardi, attaccante e capitano dell’Inter, ha parlato del suo 2018: “Sono felicissimo per come sia andata, il primo gol in Champions mi ha regalato delle emozioni indescrivibili”. LEGGI ANCHE: Ozil Inter, Emery mette il tedesco alla porta. E l’Inter ci pensa Inter, Icardi: “Anno […] L'articolo Inter, Icardi: “Non metterei la firma per ...

Icardi - solo Wanda e l’Inter nel suo cuore : “a mia moglie do 10! Juventus? Ce la giochiamo - non firmo per un pari” : Mauro Icardi fra vita da ‘casalingo’, amore per Wanda e gol con la maglia dell’Inter: il capitano nerazzurro premiato come ‘Miglior Performance’ ai Gazzetta Sports Awards 2018 Premiato come “Miglior Performance” ai Gazzetta Sports Awards 2018, Mauro Icardi ha rubato la scena sul palco della cerimonia milanese. L’attaccante dell’Inter, trascinata a suon di gol fino alla Champions League ...

Juventus-Inter - i nerazzurri provano il recupero lampo : Nainggolan lotta per esserci : Radja Nainggolan lavora per recuperare in tempo per la super sfida di venerdì sera fra Juventus e Inter: il centrocampista belga proverà a far di tutto per giocare Radja Nainggolan è un guerriero, ma questa non è certo una novità. La vera novità è che, nonostante l’infortunio che lo tiene fermo da qualche giorno e gli ha impedito di giocare contro la Roma in un sentito ritorno all’Olimpico, il centrocampista sta facendo di ...

Bobo Vieri : "L'Inter può battere la Juventus - Spalletti è sulla strada giusta" : L'anticipo della 15a giornata di Serie A mette di fronte Juventus e Inter, il Derby d'Italia, mai una partita come le altre. "Non c'è una favorita - ha commentato Bobo Vieri , ex di entrambe le ...

Juve - Allegri tiene alta la guardia : "Con l'Inter sfida molto difficile" : il solito Max Allegri che non vuole cali di concentrazione. La sua Juve ha un vantaggio di 8 punti in classifica sul Napoli, ma alle porte c'è la sfida contro l'Inter: "Più che un segnale al ...

Juventus - Allegri : 'L'Inter ha grandi valori. Gara dalla massima difficoltà' : A margine dei Gazzetta Sports Awards, Massimiliano Allegri ha fatto il punto della sua carriera in bianconero e della situazione stagionale. Alla domanda su come fossero migliorate le sue qualità a ...

Il Giudice Sportivo grazia Spalletti : niente squalifica - sarà in panchina per Juventus-Inter : niente squalifica per Luciano Spalletti: il Giudice Sportivo grazia l’allenatore dell’Inter che sarà dunque regolarmente in panchina per la sfida contro la Juventus Allontanato nei concitati minuti finali di Roma-Inter, Luciano Spalletti ha rischiato di non essere presente sulla panchina nerazzurra per la super sfida contro la Juventus. ‘Pericolo scampato’ dopo che il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e da ...

Juventus-Inter - torna il derby d'Italia : gli ultimi 5 anni di sfide : Venerdì 7 Dicembre, esattamente il giorno che precede la festa dell'Immacolata, ci sarà il pienone all'Allianz Stadium di Torino dove Juventus ed Inter si sfideranno per l'ennesima volta in Serie A. torna dunque il derby d'Italia, sarà la 198esima volta che le due formazioni si sfidano nel massimo campionato ed il bilancio è nettamente favorevole ai bianconeri che hanno vinto in 89 circostanze contro le 58 dei milanesi, mentre i pareggi sono ...

Pronostici Serie A 15ª giornata : Juventus-Inter il big match - bianconeri favoriti : La Serie A si prepara a vivere un altro appassionante weekend. Va in scena la 15ª giornata e il match clou è l'anticipo del venerdì sera, 7 dicembre, Juventus-Inter. Una grande classica del calcio italiano, dai Pronostici sempre molto complicati. Il quindicesimo turno di Seria A poi si completa con altre partite interessanti e importanti per la classifica. Tutti i Pronostici di Serie A Juventus-Inter: è la partita più importante di questo turno ...

Juventus-Inter in Diretta tv e Live-Streaming : Juventus-Inter sarà trasmessa in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport Uno , Canale 201, e Sky Sport Serie A , Canale 202, . Video - Le cose che sono successe dall'ultimo Pallone d'Oro non vinto da Messi o Ronaldo 01:19 Juventus-Inter in streaming Juventus-Inter sarà disponibile in Live-...

Inter - Skriniar : 'A Torino per battere la Juve. Futuro? I tifosi stiano tranquilli' : Ospite alla presentazione di 'Inter Hits', il centrale nerazzurro Milan Skriniar ha parlato a Sky Sport : le sue dichiarazioni'. DIFENSORI PIU' FORTI SERIE A - 'Senza citare quelli dell'Inter: Koulibaly, Chiellini e Bonucci o Manolas'. JUVE-Inter - 'Sarà una partita difficile, ma noi siamo una ...

Ag. Brozovic : 'Fu a un passo dalla Juve. Ha scelto di restare - l'Inter è casa sua' : IL MERCATO - 'Dopo la Coppa del Mondo c'erano molte idee per il suo futuro, ma Brozo ha detto a me e al mio compagno Nelio Lucas che gli sarebbe piaciuto rimanere all'Inter. Milano è la sua casa, l'...