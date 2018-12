: L'eliminazione di #SherolDosSantos ha scosso tutti a #XF12. Per scoprire che cosa è successo nel backstage del sest… - XFactor_Italia : L'eliminazione di #SherolDosSantos ha scosso tutti a #XF12. Per scoprire che cosa è successo nel backstage del sest… - XFactor_Italia : Noi che guardiamo le prove di @LiamPayne e @JonasBlue per il sesto Live di #XF12 - NotizieIN : Italia sesto Paese più tassato al mondo -

Inil peso del fisco cala leggermente, dal 42,6% del 2016 al 42,4% del 2017. Ma restiamo comunque in sesta posizione, tra i Paesi che pagano più tasse al. E' quanto emerge da un rapporto dell'Ocse sui trend fiscali. Il rapporto tasse-Pil è cresciuto nel nostroben oltre la media Ocse, che è del 34,2% nel 2017. In cima alla classifica dei Paesi più tassati, c'è la Francia (46,2%). Seguono Danimarca (46%), Belgio (44,6%), Svezia (44%) e Finlandia (43,3%). Negli Usa pressione fiscale al 27,1%. In Messico al 16,2%.(Di mercoledì 5 dicembre 2018)