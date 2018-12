Italia | risparmiatori nervosi guardano a Svizzera come porto sicuro

Btp-Italia - il vaffa-day dei risparmiatori : L’ultima asta dei titoli di Stato ha registrato un flop, anzi, con il “peggior risultato di sempre. Il governo M5s-Lega, sebbene mantenga un alto consenso nella popolazione, non convince gli investitori. Questa situazione è paradossale: un governo solido, che gode del consenso popolare dovrebbe essere rassicurante per gli investitori; e d’altra parte un governo che non convince gli investitori dovrebbe allarmare anche ...

Il BTp Italia? Ecco perché è diventato rischioso per i risparmiatori Italiani : I titoli di Stato italiani sono diventati merce sempre meno pregiata, con i prezzi in deciso calo e il rendimento in forte rialzo, parallelamente alla redazione del contratto di governo e ora alla bocciatura della manovra da parte dell’Ue...

BTp Italia : la raccolta per i risparmiatori si chiude a 863 milioni - peggior dato di sempre : Neanche un miliardo di euro in tre giorni. Nessuno forse si aspettava una raccolta così «magra» fra gli investitori retail per il BTp Italia, forse neanche i più pessimisti sulla sorte del debito Italiano. A pesare, nei giorni pieni di tensione e culminati proprio questa mattina con l’avvio della procedura di infrazione da parte della Commissione Ue, è il clima di incertezza che si è creato attorno alla manovra...

BTp Italia : la raccolta ai risparmiatori si chiude a 863 milioni - peggior dato di sempre : Neanche un miliardo di euro in tre giorni. Nessuno forse si aspettava una raccolta così «magra» fra gli investitori retail per il BTp Italia, forse neanche i più pessimisti sulla sorte del debito Italiano. A pesare, nei giorni pieni di tensione e culminati proprio questa mattina con l’avvio della procedura di infrazione da parte della Commissione Ue, è il clima di incertezza che si è creato attorno alla manovra...

L'ecatombe dei Btp Italia - i risparmiatori Italiani non si fidano di Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Sono convinto che gli Italiani siano pronti a darci una mano". Era il 9 ottobre e Matteo Salvini manifestava così tutto il suo ottimismo nonostante uno spread a 299 punti. Poco più di un mese dopo, il differenziale tra i Btp Italiani e i Bund tedeschi ha sfondato quota 335. E gli Italiani? Hanno lasciato cadere nel vuoto l'appello del vicepremier leghista. Basta guardare l'esito funesto dei primi due giorni dell'asta dei Btp ...

BTp Italia - risparmiatori «freddi». Nel primo giorno raccolti solo 481 milioni : A maggio alla fine della prima giornata si raccolse 2,3 miliardi. Il nuovo BTp Italia ha scadenza quadriennale. Il tasso cedolare minimo garantito è stato fissato all'1,45%. Mercoledì si chiude l'offerta per il retail, il 22 tocca agli istituzionali ...

BTp Italia - risparmiatori «freddi». Nel primo giorno raccolti solo 400 mln : A maggio alla fine della prima giornata si raccolse 2,3 miliardi. Il nuovo BTp Italia ha scadenza quadriennale. Il tasso cedolare minimo garantito è stato fissato all'1,45%. Mercoledì si chiude l'offerta per il retail, il 22 tocca agli istituzionali ...

Di Maio : nessuno scudo a BankItalia-Consob - difendiamo risparmiatori : "Non ci saranno scudi a Bankitalia e Consob nei risarcimenti ai truffati delle banche", lo ha detto Luigi Di Maio nel corso del vertice a Palazzo Chigi sulle Bcc. Il vicepremier ha ribadito la sua ...

BTp Italia verso cedola all’1 - 25% : obiettivo i piccoli risparmiatori : Il BTp Italia torna all’antico. Lo fa con una scadenza breve, quattro anni, che non si vedeva dal 2013, nove emissioni fa. E con i rendimenti. I numeri ufficiali arriveranno venerdì, ma sul mercato le attese puntano a una cedola intorno all’1,2-1,25%, e c’è chi non esclude qualche punto base in più. Un livello come questo riporterebbe le lancette all’autunno 2014...

BTp Italia verso cedola all'1 - 25% : obiettivo i piccoli risparmiatori : Note:, *, Quota all'emissione per il 2012 e 2013, poi quota retail partecipante alla prima fase del periodo di collocamento, Fonte: Ministero dell'Economia, Da sempre del resto il Btp Italia va in ...

Italiani risparmiatori - ma poco previdenti : solo il 20% investe : Secondo una ricerca Oval-Bocconi 3 Italiani su 4 vorrebbero risparmiare di più, ma manca la visione a lungo periodo. Si...

Quell’attrazione fatale dei risparmiatori Italiani per la liquidità : Secondo l’indagine Ipsos Acri, la maggioranza dei risparmiatori predilige mantenere il denaro liquido sui conti correnti. I costi delle scelte...

Risparmio - Italiani risparmiatori - europeisti e in cerca di certezze per il futuro : Incertezza e sfiducia dei risparmiatori: questi i temi dominanti dell'indagine ACRI-Ipsos sul Risparmio degli italiani, presentata alla vigilia della 94Giornata Mondiale del Risparmio , che avrà luogo ...

Rating e debito pubblico - così il Governo chiede aiuto ai risparmiatori Italiani : L’operazione di rimpatrio del debito pubblico è di fatto già partita: il ministero dell'economia ha annunciato l'emissione...