Italia campione del mondo di Bowling Video | trionfo a Hong Kong | ko i professionisti

Sorpresa bowling : l'Italia è campione del mondo - battuti gli Stati Uniti : Sorpresa ad Hong Kong: l'Italia sconvolge il mondo del bowling , batte i superprofessionisti degli Stati Uniti e si laurea campione del mondo. Gli azzurri guidati dal ct Massimo Brandolini hanno prima battuto 2-1 il Canada in semifinale, e poi superato gli Usa 2-0. È la prima volta che la nazionale italiana composta in maggior parte ...

Bowling - impresa dell’Italia contro gli Stati Uniti : è campione del mondo : Per la prima volta nella storia la nazionale italiana di Bowling è campione del mondo. I ragazzi guidati dal ct Massimo Brandolini hanno compiuto l’impresa nel team of 5, battendo i professionisti degli Stati Uniti per due a zero, dopo aver eliminato in semifinale il Canada con il punteggio di due a uno. Il titolo – arrivato da una delle 21 discipline associate del Coni – è stato conquistato a Hong Kong. Protagonisti del ...

