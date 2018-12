Istat | Blangiardo cerca voti in Aula e si giustifica su migranti e no aborto Ma i

Chi è Gian Carlo Blangiardo - l'ultrà leghista che Salvini vuole al vertice dell'Istat : E' contro l'aborto, lo ius soli e le Ong. Professore di demografia prossimo alla pensione, ha scarsa esperienza internazionale. Pensieri, parole e carriera del candidato di governo alla presidenza dell'Istituto di statistica Salvatore Barca, il cooperatore fallito che l'M5S ha scelto per il Mise "

Istat - i sindacati : 'Blangiardo è troppo cattolico e leghista - non può fare il presidente' : Qualche settimana fa il governo gialloverde ha indicato la candidatura di Gian Carlo Blangiardo, professore ordinario di demografia all'Università Bicocca di Milano, alla guida dell'Istituto Nazionale di Statistica. Ma i sindacati interni dell'Istat, le RSU dell'istituto, si stanno opponendo a questa nomina assai energicamente e in una maniera del tutto inusuale. Infatti hanno prontamente replicato, compilando un dossier anti-Blangiardo inviato, ...

Tra Blangiardo e l'Istat c'è di mezzo l'ideologia : Prima di tutto sembra dire, contro ogni evidenza, che la statistica non è una scienza, se appunto può venire manipolata politicamente. In secondo luogo ammette implicitamente che questo possa essere ...

Sindacati contro la nomina di Blangiardo a presidente Istat : “Troppo leghista” : Poche settimane fa, il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno, ha indicato il professor Gian Carlo Blangiardo come successore di Giorgio Alleva alla guida dell'Istituto di Statistica. La Rsu interna dell'Istat, però, si è schierata contro la nomina in quanto "è a rischio l'indipendenza e l'imparzialità della statistica ufficiale".Continua a leggere

Gian Carlo Blangiardo designato all'Istat - è polemica : "È di parte - non può fare il presidente" : Ma come mai il Blangiardi-pensiero è finito nella bufera? Laureato in Economia alla Cattolica di Milano, classe 1948, Blangiardo insegna demografia alla Bicocca ed è anche responsabile statistico ...

Istat - lavoratori a Camere : stoppate Blangiardo - fa uso distorto dati : Roma, 28 nov., askanews, - Un dossier dal titolo inequivocabile: 'Appunti sull'uso distorto dei dati in ambito socio-demografico'. A scriverlo e inviarlo alle commissioni Affari costituzionali di ...

Chi è Gian Carlo Blangiardo - che potrebbe diventare presidente dell’Istat : Si discute molto del professore che il governo intende nominare a capo dell'istituto nazionale di statistica, per le sue posizioni conservatrici e la sua vicinanza alla Lega

Blangiardo verso la presidenza Istat : 23.31 Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, ha avviato la procedura per la nomina del prof. Gian Carlo Blangiardo a presidente dell'Istat. La designazione sarà sottoposta al parere delle commissioni parlamentari competenti. Blangiardo, classe 1948, è attualmente docente all'università Bicocca di Milano ed è considerato come uno dei più stimati demografi italiani.

Istat - Cdm avvia procedura per nomina presidente : è Blangiardo. A luglio il ministero aveva smentito sua nomina : Il Consiglio dei ministri ha deliberato l’avvio della procedura per la nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a presidente dell’Istituto nazionale di statistica. A renderlo noto è un comunicato del Cdm, in cui si spiega come il nome di Blagiardo a presidente dell’Istat è stato proposto del Ministro per la pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno. La designazione sarà quindi sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari ...

Istat - verso nomina di Gian Carlo Blangiardo presidente : Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, ha deliberato l'avvio della procedura per la nomina del prof. Gian Carlo Blangiardo a presidente ...