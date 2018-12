ilnotiziangolo

: #Isabel, anticipazioni puntata 12 dicembre - morganbarraco : #Isabel, anticipazioni puntata 12 dicembre - morganbarraco : Isabel, anticipazioni puntata 5 dicembre: L'inizio della fine -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) La storia d’amore trae Fernando continua così come la messa in onda della serie spagnola nel prime time di Rai Premium al mercoledì sera. Anche oggi, 5tornerà in onda con l’undicesimo episodio in cui la tensione tra i due protagonisti è sempre molto alta mentre nel regno le cose non vanno meglio. Il conflitto è alle porte e le cose non migliorano quando la regina perde il suo bambino e l’aborto mette a rischio anche la sua salute., LA TRAMA DELLA 12ESIMASono questi i punti di partenza della prossimadiin onda nel prime time del 12prossimo. Ad un passo dal conflitto e con una salute non al top, la Regina si prepara ad affrontare nuovi problemi. Re Juan convince il nuovo Papa a firmare il toro che autorizzae il matrimonio di Fernando. L’inviato di Roma, il cardinale Borgia, deve anche proporre un ...