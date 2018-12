Intervista a Carfagna | “Il governo ha lasciato senza soldi gli orfani di femminicidio

fanpage

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) "Dietro alla propaganda non c’è nulla. Nemmeno sulla legge di Bilancio, che è la più importante dell’anno, hanno avuto un approccio serio. Hanno festeggiato dal balcone di palazzo Chigi a settembre una manovra che non è mai esistita. Ancora oggi, 5 dicembre, non abbiamo idea di quali siano le dimensioni di questa manovra, di come verranno spesi idegli italiani", dichiara la vicepresidente della Camera Maraa Fanpage.it.