Inter | Perisic | ' Ero a un passo dal Man United | sono rimasto per Spalletti Futuro in

Inter - Perisic annuncia : “voglio Premier e Liga - i tifosi nerazzurri capiranno” : Ivan Perisic ha annunciato di voler giocare in Premier e Liga prima della fine della sua carriera, l’addio all’Inter potrebbe essere imminente Ivan Perisic ha rivelato in tutta sincerità la voglia di lasciare l’Inter. Non è chiaro ancora quando abbia intenzione di dire addio, ma ci sono altri campionati che attirano l’attenzione dell’esterno croato. Intervistato da FourFourTwo, Perisic ha infatti ...

Inter - Ivan Perisic nel mirino dell'Atletico Madrid (RUMORS) : Nelle prossime sessioni di calciomercato uno dei club più attivi sarà sicuramente l'Inter che si muoverà sia in entrata che in uscita. Il direttore sportivo Piero Ausilio, durante il Gran Galà del Calcio, ha ammesso che la società sta già lavorando e pianificando le prossime mosse. Ivan Perisic è uno dei giocatori che potrebbe lasciare Milano nei prossimi mesi. L'esterno croato sembra essere alla fine di un ciclo con la maglia nerazzurra visto ...

Inter - dov'è finito il vero Perisic? : Un anno fa, di questi tempi, Ivan Perisic era il punto di forza della nuova Inter di Luciano Spalletti: 7 gol, compresa la tripletta al Chievo di inizio dicembre,, 5 assist, partite da vero leader ...

Roma-Inter : classe Zaniolo - sprint Keita. Perisic : dove sei finito? : All'Olimpico Roma-Inter finisce senza vincitori né vinti: il 2-2 accontenta tutti o non accontenta nessuno? Questi i top e i flop delle due squadre. Zaniolo sfida a centrocampo D'Ambrosio. Getty ROMA ...

Inter - contatto per Pogba - Marotta prepara l'offerta : Perisic più soldi (RUMORS) : Manca solo l'ufficialità, ma ormai è assodato che Giuseppe Marotta sarà il nuovo amministratore delegato dell'Inter, come sarebbe stato confermato da fonti vicine alla società. Il presunto nuovo dirigente, fra l'altro, qualche settimana fa è volato in Cina, a Nanchino, per incontrare i vertici di Suning e conoscere il patron Jindong Zhang. Un incontro che sarebbe servito a delineare la strategia da attuare per limare il gap dalla Juventus sia ...

Inter - Perisic potrebbe dire addio a fine stagione : La prossima estate l'Inter dovrà effettuare le ultime operazioni entro il 30 giugno per uscire definitivamente dal settlement agreement e così sarà libera dai paletti imposti dalla Uefa con il fair play finanziario. I nerazzurri questa volta, rispetto a quanto successo negli ultimi due anni, decideranno di cedere un big per sistemare i conti. E il giocatore principale candidato a lasciare Milano è l'esterno croato, Ivan Perisic, che non ha ...

Inter - Altobelli contro Perisic : 'Dimostra che perdiamo un grande giocatore - non quello che vediamo ora' : Alessandro Altobelli , ex calciatore dell' Inter , ha commentato le parole di Perisic sul possibile addio a fine stagione con un post sui suoi profili social: 'Buona giornata vice campione del mondo. Certo, ti capiamo e speriamo che il tuo desiderio si avveri. Sei rimasto perché te lo ha chiesto Spalletti, non per la società, i tifosi, i compagni. Ma, prima di andare via, dimostra ai tifosi ...

Perisic spaventa i tifosi dell'Inter : 'Sogno la Premier League' : Dopo il mal di pancia di Lautaro Martinez - suo padre ha attaccato Luciano Spalletti per il poco minutaggio concesso fin qui al talento argentino, ora a Milano, sponda Inter, è il caso Perisic a tenere banco. L'esterno croato ha infatti dichiarato di sognare un futuro in Premier League. Clima teso in casa Inter Le dichiarazioni di Perisic vanno però contestualizzate per essere comprese. Il giocatore ha dichiarato di essere stato molto vicino al ...

Perisic - addio all'Inter? "Premier il mio sogno"/ "Ero vicino al Manchester United - ma Spalletti..." - IlSussidiario.net : Perisic, addio all'Inter? "Premier il mio sogno. Ero vicino al Manchester United, ma Spalletti...". Le ultime notizie sull'attaccante

Calciomercato Inter - Perisic : 'Vicino al Manchester United in estate - ma sono rimasto per Spalletti' : Ivan Perisic avrebbe potuto lasciare i nerazzurri nell'ultima sessione, l'ha svelato lui stesso a Four Four Two , magazine inglese. L'Intervista uscirà nel prossimo numero, ma alcune dichiarazioni del ...

Perisic spaventa l'Inter : "Futuro in Premier o Liga? Spero che i tifosi capiscano..." : Resistere alle avances di mercato non è mai cosa facile, ancora di più se a tentarti è il Manchester United di Mourinho . Ci è riuscito invece Ivan Perisic , corteggiato dai Red Devils in estate, che ...

Marotta sistema Perisic e Nainggolan - ma l'Inter non è una 'squadraccia' : Nel calcio, come in tutti gli sport di squadra, si vince e si perde tutti insieme . Da buon capitano, Icardi lo sa e infatti ha regalato a tutti i suoi compagni un Rolex da 5 mila euro per il titolo di capocannoniere vinto nello ...

Perisic - il colpo d'orgoglio che precede la sentenza. Inter - non resta che... : La Gazzetta dello Sport evidenzia la differenza che c'è tra Inter e Tottenham nella composizione della panchina e spiega come l'Inter, nonostante l'infortunio di Nainggolan e la panchina corta, abbia tenuto botta agli ...

Inter - Perisic sogna la Premier League : su di lui c'è il Manchester United (RUMORS) : L'Inter torna da Wembley con grande amarezza per la sconfitta subita contro il Tottenham in Champions League, che adesso pone il destino del girone nelle mani degli Spurs. Una vittoria contro il Barcellona, infatti, qualificherebbe gli uomini di Pochettino, a prescindere da ciò che faranno i nerazzurri in casa contro il Psv Eindhoven. Una gara decisa da Eriksen all'80' con una rete che sa di beffa visto che è arrivata poco dopo la grande ...