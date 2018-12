Inter | occhi in casa Udinese per rinforzare la trequarti | nel mirino c' è De Paul

Inter - occhi su Barella del Cagliari ma per Giulini è incedibile : L'annata dell'Inter fino a questo momento è stata sicuramente positiva. In campionato l'obiettivo è quello di confermarsi in zona Champions e al momento i nerazzurri sono terzi in classifica con ventinove punti, a più quattro sul Milan quarto e a più cinque sulla Lazio quinta. In Europa la squadra di Luciano Spalletti, invece, ha sovvertito ogni tipo di pronostico e si giocherà la qualificazione agli ottavi di finale all'ultima giornata, ...

Roma Inter - dopo le polemiche Rocchi eletto miglior arbitro italiano : Roma Inter 2-2, polemiche DA VAR- Le polemiche dopo Roma Inter non si sono ancora placate. Da Roma a Milano, l’asse è bollente e su questa “strada” si consumano discussioni, critiche, domande circa l’utilizzo del Var domenica sera allo stadio Olimpico. Il fallo su Zaniolo ancora “grida” vendetta, con Rocchi che non ha visto il […] L'articolo Roma Inter, dopo le polemiche Rocchi eletto miglior arbitro italiano proviene da Serie A News ...

Repubblica : Roma-Inter - un turno di stop a Fabbri e (forse) Rocchi : Le conseguenze di un errore Abbiamo già riportato in precedenza il pezzo di Repubblica sul caos Var scaturito dopo Roma-Inter. Dall’Italia sarebbe partita una lettera a Rosetti e Collina per modificare il protocollo per il supporto tecnologico agli arbitri, in modo da allargare le possibilità di utilizzo dello strumento. Non dovrebbe essere l’unica conseguenza di Roma-Inter, però. Secondo il quotidiano romano, il grave errore (per il ...

Rigore Zaniolo in Roma-Inter - Nicchi : 'Rocchi e Fabbri hanno ammesso l'errore' : Dopo aver definito l'errore sul Rigore non assegnato a Zaniolo "inconcepibile", il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi, è tornato, a margine del Gran Galà del Calcio Aic, a ...

Roma-Inter - il presidente degli arbitri Nicchi : “L’errore di Rocchi sul contatto Zaniolo-D’Ambrosio è inconcepibile” : “Un errore inconcepibile”. Così il presidente degli arbitri, Marcello Nicchi, definisce la decisione di non consultare il Var da parte dell’arbitro Gianluca Rocchi e dall’addetto alla Video assistant referee, Michael Fabbri, sul contatto Zaniolo-D’Ambrosio. Dopo le proteste di Francesco Totti nel post Roma-Inter e la lunga discussione sulla mancata consultazione tra il fischietto in campo e l’assistente ...

Inter - Marocchi non ha dubbi : «Passerà il Tottenham - vi spiego perché» : Nel corso della puntata domenicale di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha detto la sua sul duello Inter-Tottenham in Champions

Roma-Inter - Di Francesco arringa i suoi uomini : “vi voglio con il sangue agli occhi” : Roma, Eusebio Di Francesco è pronto a dare battaglia all’Inter nel big match della serata di domani in Serie a “Il mio futuro? Cerco sempre di dare il massimo con il desiderio di vedere una squadra con il sangue negli occhi. Mi auguro che la scintilla possa arrivare domani“. Lo dice l’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Inter. “Hanno dimostrato, ...

Inter - Gabigol strizza l'occhio alla Premier : 'Mi attrae molto' : Difficilmente l' Inter lo riporterà a Milano, ma non c'è nulla da escludere se si parla del futuro di Gabriel Barbosa. Reduce da un'ottima stagione in prestito al Santos, 22 gol in 38 gare per lui,, ...

Serie A - Roma-Inter a Rocchi. Per Fiorentina-Juventus c'è Orsato : ROMA - Sono state rese note le designazioni per la quattordicesima giornata di Serie A. Si parte con gli anticipi di sabato: alle 15 Spal-Empoli, Mazzoleni,, alle 18 Fiorentina-Juventus, Orsato, e ...

