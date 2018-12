Inter | Nainggolan si allena ancora a parte | difficile recupero per la Juventus

Inter - Nainggolan verso la convocazione contro la Juve : Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport , l'infiammazione alla caviglia è in fase si risoluzione, così come l'affaticamento al polpaccio. Il belga potrebbe figurare nella lista dei convocati ...

Juventus-Inter - i nerazzurri provano il recupero lampo : Nainggolan lotta per esserci : Radja Nainggolan lavora per recuperare in tempo per la super sfida di venerdì sera fra Juventus e Inter: il centrocampista belga proverà a far di tutto per giocare Radja Nainggolan è un guerriero, ma questa non è certo una novità. La vera novità è che, nonostante l’infortunio che lo tiene fermo da qualche giorno e gli ha impedito di giocare contro la Roma in un sentito ritorno all’Olimpico, il centrocampista sta facendo di ...

Inter - Nainggolan in dubbio per il match contro la Juventus : Il grande acquisto dell'Inter nell'ultima sessione di calciomercato è stato sicuramente quello di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è arrivato dalla Roma negli ultimi giorni di giugno per venticinque milioni di euro più i cartellini di Davide Santon, valutato dieci milioni di euro, e Nicolò Zaniolo, valutato cinque milioni di euro. L'inizio di questa stagione però non ha rispettato le aspettative, con il centrocampista belga spesso ...

Inter - Nainggolan si allena e punta la Juve : Due dubbi: uno tecnico-tattico , l'altro infermieristico . L'Inter oggi riposa, venerdì c'è il big-match con la Juve , Spalletti ovviamente già ragiona e si Interroga sull'undici da mandare in campo ...

Juventus-Inter Formazioni : fuori Alex Sandro - ci sarà Nainggolan? : JUVENTUS INTER Formazioni- Tutto pronto per la super sfida di venerdì sera tra Juventus e Inter. Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni, Allegri non recupererà Alex Sandro. Il brasiliano alzerà bandiera bianca a causa del problema ai muscoli flessori. Nessun allarme per il tecnico bianconero, il quale si affiderà ad un ritrovato De Sciglio. L’ex […] L'articolo Juventus-Inter Formazioni: fuori Alex Sandro, ci sarà ...

Inter : Nainggolan non convocato per Roma : ANSA, - MILANO, 1 DIC - Confermato il mancato ritorno a Roma da ex per il centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan. Il belga, come atteso, non è stato infatti inserito nella lista dei convocati ...

Inter - contro la Roma Spalletti dovrà fare a meno di Nainggolan : Vigilia di campionato in casa Inter, che domani affronterà la Roma allo stadio Olimpico nel posticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Una gara che potrebbe dire molto sul futuro delle due squadre in campionato e sui loro obiettivi. L'Inter, infatti, attualmente è terza in classifica con ventotto punti, a meno uno dal Napoli secondo, mentre i giallorossi sono distanti ben nove punti e vengono da un periodo molto delicato. La prima ...

Inter - Nainggolan a Roma non ci sarà : i dettagli : Roma-Inter, Raja Nainggolan non sarà della partita e non partirà per la capitale dove i suoi compagni giocheranno domani sera contro la sua ex squadra Raja Nainggolan non giocherà a Roma contro la sua ex squadra. Il calciatore dell’Inter non è stato convocato da Mister Spalletti per la gara di domani sera all’Olimpico, il tutto a seguito dei problemi fisici accusati durante la gara di mercoledì in quel di Londra col ...

Roma-Inter - Spalletti : 'Non è una gara decisiva. Vrsaljko a disposizione - Nainggolan out' : Se si riuscisse a fare squadra anche con quelli che vivono il calcio dall'esterno, questo sport ha delle potenzialità che si possono usare socialmente e che potrebbero dare dei vantaggi alla nostra ...

Inter - gli infortuni frenano Nainggolan. I tifosi sui social : "Dov'è lo scontrino?" : Radja Nainggolan è stato uno dei grandi colpi estivi dell'Inter ma fino a questo momento il belga, complici i tanti infortuni e una condizione fisica che tarda ad arrivare, sta faticando a prendere in ...

Da Santon e Zaniolo a Spalletti e Nainggolan : Roma-Inter è la sfida degli ex : Da una parte ci saranno Zaniolo, Santon e Juan Jesus, dall'altra Spalletti, Politano e forse anche Nainggolan, di fatto l'uomo più atteso. Ma anche se il ninja non ce la dovesse fare, Roma-Inter resta ...

Infortunio Nainggolan - problemi posturali per il centrocampista dell’Inter : Infortunio Nainggolan – Nuovi problemi fisici per il centrocampista dell’Inter, che domenica prossima dovrà rinunciare a scendere in campo davanti al suo ex pubblico all’Olimpico. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il malanno del calciatore è abbastanza serio nel senso che, se clinicamente il belga sta bene e non c’è stato alcun errore dello staff medico, l’ex Roma poggia male il piede a terra ...

Inter - Nainggolan : un guaio tira l'altro : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Radja Nainggolan e spiega come l'ennesimo stop stagionale del Ninja potrebbe essere il frutto di una non ottima comunicazione tra allenatore, calciatore e staff medico. '...

Inter - perché l'infortunio di Nainggolan è una catastrofe : nessuna alternativa per colpa della Uefa : L'Inter non ha tanti problemi , chi lo dice è fesso, , ma uno sì: Nainggolan. Il belga è un problema, ma mica perché beve grappe e spiriti o fuma le sigarette , di questo parleremo più avanti, , ...