: #Inter, le ambizioni #Icardi: 'Non firmerei per un pareggio contro la #Juve' - CalcioWeb : #Inter, le ambizioni #Icardi: 'Non firmerei per un pareggio contro la #Juve' - varesenews : Le ambizioni stagionali di Milan ed Inter - Mark12355 : RT @Ale_Rimi: #Ausilio: '#Perisic? È un elemento importante della squadra e, come tale, deve essere in grado di fare cose altrettanto impor… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) “Non firmo per illa Juve. Cercheremo di dare tutto quello che abbiamo per arrivare alla vittoria“. A due giorni dalla supersfida con la Juventus il capitano dell’, Mauro, dichiara che non si accontenterebbe di un. Il 2018 è stato un anno pieno di soddisfazioni personali per il centravanti, che si è finalmente sbloccato anche in nazionale e ha realizzato il primo gol in Champions League: “Aspettavo da tanto tempo il gol con l’Argentina. Ho chiuso questo 2018 nel migliore dei modi e trovare il gol con la nazionale è stato perfetto e si è anche chiuso un cerchio visto che dicevano che in nazionale non segnavo. È stato un 2018 indimenticabile. Aspettavamo tutti di tornare in Champions e ci siamo riusciti. Ho vinto la classifica cannonieri. Poi il primo gol in Champions è stato indimenticabile. Abbiamo lavorato duro ...