Inter | incidente stradale per Lautaro Martinez | ferita una ciclista di 37 anni

Inter - incidente automobilistico per Lautaro Martinez : l’attaccante nerazzurro investe una donna in bici : Il giocatore dell’Inter ha investito in centro a Milano una donna in bicicletta, la 37enne è stata subito trasportata in ospedale in codice giallo Un pomeriggio non facile per Lautaro Martinez quello appena trascorso, l’attaccante dell’Inter infatti ha investito in piazza Buonarroti a Milano una donna in bicicletta. L’argentino, al volante della sua Porsche Boxter, ha urtato e ferito la 37enne, trasportata poi ...

Grave incidente con Intervento dell'elisoccorso e ribaltamento SIRENE DI NOTTE : Un Grave incidente sulla Teem, nel tratto tra Pozzuolo e Liscate, con tanto di intervento dell'elisoccorso, si è verificato nella serata di martedì 4 dicembre. E' l'intervento più significativo della ...

Pesaro - papà Interviene in un incidente : scopre che la vittima è suo figlio 20enne : Un dramma nel dramma quello che si è verificato nei giorni scorsi e che riguarda, ancora una volta, la morte di una giovane persona. Il tragico episodio si è consumato nella provincia di Pesaro, precisamente nel comune di Candelara, dove Nicholas Carloni, un ragazzo di appena venti anni, operaio all'interno di un'azienda del posto, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, ...

Nicholas Carloni - morto a 20 anni in un incidente : il papà tra i primi ad Intervenire sul posto : Tra i primi a scoprire che il ventenne Nicholas Carloni aveva perso la vita in un incidente stradale è stato il padre, sopraggiunto sul posto pochi minuti dopo lo schianto della Mini Cooper.Continua a leggere

Ponte Morandi - l’ad di Autostrade non risponde ai pm durante l’Interrogatorio. ‘Lo farà alla fine dell’incidente probatorio’ : L’ad di Autostrade, Giovanni Castellucci, non risponde ai pm durante l’interrogatorio per il crollo del Ponte Morandi. Il manager, indagato insieme ad altre 20 persone e alle due società Autostrade per l’Italia e Spea, è rimasto davanti ai magistrati Massimo Terrile e Walter Cotugno per un’ora, ma si è avvalso della facoltà garantita dalla legge. L’avvocato del numero uno della concessionaria, l’ex ministro ...

In viaggio il giorno del Ringraziamento - Intera famiglia muore in un incidente stradale : Un giovane padre di venticinque anni, la moglie sua coetanea e le loro bambine di cinque anni e venti mesi sono stati trovati morti nella loro auto nel Montana. Erano partiti giovedì per una breve vacanza in occasione del giorno del Ringraziamento. Per cause ancora da accertare la loro auto è uscita di strada ed è finita in un ruscello.Continua a leggere

Incidente sulla A10 all'altezza di Orco Feglino. Intervento dei soccorritori : Si è verificato intorno alla mezzanotte un Incidente sull'Autostrada A10 all'altezza di Orco Feglino in direzione Ventimiglia. Una persona a bordo della propria autovettura ha perso il controllo del ...

Michele Bravi coinvolto in un incidente mortale. Verissimo non trasmette l’Intervista già registrata : Michele Bravi Michele Bravi, vincitore di X Factor 7, è stato coinvolto lo scorso giovedì 22 novembre in un incidente stradale mortale a Milano. Come riportato dalle agenzie di stampa, il cantante 23enne guidava una BMW di un servizio di car sharing quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una motociclista di 60 anni a bordo di una Kawasaki di grossa cilindrata. La donna è purtroppo deceduta. Bravi, che ha espresso cordoglio per ...

Michael Schumacher : la famiglia pubblica un'Intervista rilasciata prima dell'incidente : L'ex campione del mondo di Formula 1, Michael Schumacher, è vicino al suo cinquantesimo compleanno, che ricorrerà nel prossimo mese di gennaio. In vista della ricorrenza, la famiglia di Schumi ha deciso di rendere pubblico il contenuto di un'intervista che risale a poco tempo prima che l'ex-pilota di casa Ferrari avesse il fatidico incidente. Michael Schumacher e l'intervista mai pubblicata prima Secondo quanto recentemente pubblicato ...

