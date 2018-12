Inter | il Barcellona insiste | nel mirino c' è Milan Skriniar RUMORS

Skriniar snobba il Barcellona : 'L'Inter è una big - state tranquilli'. Ma il rinnovo... : Tentazione Barca, ma Skriniar ha le idee chiare e giura fedeltà all'Inter: 'Le voci ci sono sempre - spiega a Sky Sport - le grandi squadre cercano ma per me l'Inter è una grande squadra. I tifosi ...

Champions - il Barcellona da qualificato di solito vince... E l'Inter spera : l'Inter si può fidare del Barcellona? I numeri e la storia inducono all'ottimismo. Per qualificarsi agli ottavi la squadra di Spalletti deve far meglio del Tottenham, impegnato al Camp Nou con il ...

Champions League - l'Inter tifa Barcellona per gli ottavi : al Camp Nou 26 vittorie nelle ultime 28 : Battere il Psv, e dare un occhio al risultato del Camp Nou. Un tempo c'erano le radioline, poi gli annunci sul maxi schermo dello stadio: ora la partita a distanza la si potrà guardare in comodità ...

Tottenham - Pochettino : 'Vittoria meritata - noi superiori all'Inter. Il Barcellona? Tutto è possibile' : Mauricio Pochettino , allenatore del Tottenham , ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sull'Inter: ' Abbiamo meritato questa vittoria, siamo stati superiori all'Inter . Dobbiamo giocare l'ultima partita al Camp Nou contro il Barcellona, loro sono tra le migliori ...

Champions League - i risultati di oggi (28 novembre) : vincono Barcellona e Atletico - Inter e Napoli si giocano tutto all’ultimo : Grande giornata di Champions League con ben otto partite in programma e tanti verdetti emessi in giro per l’Europa. Il Napoli ha sconfitto la Stella Rossa per 3-1 grazie alla doppietta di Mertens e al gol di Hamsik ma dovrà fare punti sul campo del Liverpool se vorrà qualificarsi agli ottavi di finale senza fare troppi calcoli visto che i Reds hanno perso in casa del PSG per 2-1 (Bernat e Neymar spaccano la partita nei primi 40 minuti, a ...

Champions League - l’Inter si qualifica se…Tutte le combinazioni - i nerazzurri devono tifare Barcellona : L’Inter ha perso contro il Tottenham per 1-0 a Wembley e ora è a serio rischio eliminazione nella Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri, infatti, non hanno nelle mani il proprio destino: per qualificarsi agli ottavi di finale della massima competizione europea devono tifare anche Barcellona in occasione dell’ultima giornata della fase a gironi. I ragazzi di Luciano Spalletti affronteranno il PSV Eindhoven mentre il ...

Ex Inter : Barcellona - Rafinha sul piede di partenza : Secondo La Gazzetta dello Sport , ora Rafinha può partire in prestito con diritto di riscatto fissato a 25.

Barcellona - il gol all’Inter segna la possibile svolta per Malcom : “Voglio stare qui a lungo” : Il Barcellona è sempre stata una squadra piena di talenti, soprattutto nei ruoli più offensivi. Per questo, tra Messi, Suarez e Coutinho riuscire a ritagliarsi uno spazio non è proprio semplice. In estate alla batteria dei calciatori d’attacco si è aggiunto l’ex Bordeaux Malcom, che nei primi mesi in blaugrana ha visto il campo poco e niente. Non è stato facile accettare le numerose esclusioni, ma il brasiliano è riuscito ad ...

Inter - il Barcellona potrebbe cedere Rafinha : Uno dei nomi che potrebbero infiammare la prossima sessione di calciomercato, a gennaio, è il fantasista brasiliano del Barcellona, Rafinha Alcantara. Il giocatore non ha trovato moltissimo spazio nell'undici titolare di Ernesto Valverde in questa prima parte della stagione, riuscendo a ritagliarsi un po' di spazio solo con l'infortunio di Leo Messi. Il tecnico dei blaugrana, tra l'altro, ha fatto intendere di non voler puntare su di lui, ...

Calciomercato - il Barcellona potrebbe soffiare un calciatore a Inter e Juventus : i dettagli dell’operazione : Le logiche del Calciomercato, si sa, non sono propriamente lineari, così un calciatore che sembra essere vicino a un determinato club dopo poche ore si accasa ad un altro. Lo si è visto in estate con Malcom, prima vicino all’Inter, poi vicinissimo (era praticamente fatta) con la Roma ed infine, proprio mentre la società giallorossa lo attendeva per la firma, ecco il volo a Barcellona e l’inizio di una nuova avventura. Proprio i ...

Barcellona - Messi Interviene sul mercato : vuole Piatek al suo fianco : Barcellona, Lionel Messi si sarebbe esposto per quanto concerne l’acquisto di Krzysztof Piatek già nel mese di gennaio Barcellona, Lionel Messi avrebbe esplicitamente chiesto alla società di andare a prendere Krzysztof Piatek dal Genoa. Il calciatore polacco avrebbe talmente tanto impressionato la Pulce da proporlo alla proprietà blaugrana per il prossimo mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Don Balon il calciatore ...

Mercato Inter - De Jong : il Barcellona l'avrebbe messo in cima alle preferenze (RUMORS) : Frankie De Jong si mostra sorridente alle domande della stampa. Con la sua gentilezza fa sapere ai media di essere contento delle ammirazioni che ha per lui il Barcellona, la fortissima squadra catalana. Gli stessi infatti starebbero pensando, almeno questa è l'indiscrezione del giornale sportivo spagnolo Mundo Deportivo, di portare Frankie alla gran corte dei catalani. Qui infatti il giocatore diverrebbe il sostituto ideale di Busquets. Ma ...