Insulti a Scirea | il Comune di San Roberto RC gli intitola il campo sportivo nel Parco

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Un gesto fortemente simbolico quello voluto e adottato dall’Amministrazione Comunale di Sandopo che, durante l’ultima giornata di campionato, a Firenze, sono apparse scritte con la vernice spray, a qualche centinaio di metri dallo stadio Franchi, contro lo storico capitano della Juventus, baluardo della Nazionale Italiana, Gaetanoe le vittime dell’Heisel. Un atto di idiozia e di violenza che non può essere tollerato. “Chi ha fatto quella scritta è un nemico dello sport e del vivere civile. Questi gesti non sono accettabili, il calcio, ed in generale lo sport, dovrebbero alimentarsi di passione, di gioia, di colore, di sano sfottò persino, ma non di cattiveria gratuita. Esprimo per questo tutta la nostra vicinanza alla signoraper il gesto vergognoso di sabato scorso” ha detto il Sindaco,Vizzari.Per questo l’Amministrazione Comunale, ...