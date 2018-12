Incredibile gesto in fabbrica Kellogg’s | uomo urina sul nastro trasportatore | ecco il

Gerry Scotti e il vitalizio di 1400 euro al mese : come spende quei soldi? L’ Incredibile gesto del conduttore : Gerry Scotti , personaggio amatissimo dal pubblico televisivo, come molti sapranno, ha avuto anche una “breve” parentesi parlamentare: cinque anni a Montecitorio con il Partito socialista che gli sono bastati a maturare 1.400 euro al mese di vitalizio . “Pensione” che Virginio Scotti detto Gerry non ha mai intascato. Nel 2014 aveva chiesto al premier Matteo Renzi di rinunciare alla somma. Il presidente del Consiglio glielo aveva detto chiaro e ...

Incredibile Ancelotti - lo sfottò alla Juventus è ‘leggendario’ : gesto dell’orecchio in conferenza stampa [FOTO] : Il Napoli si prepara per la gara di campionato il Genoa, momento di forma importante per la squadra di Ancelotti, il tecnico azzurro presenta il match contro i rossoblu e lancia frecciate alla Juventus con Incredibile sfottò, il tecnico fa il gesto dell’orecchio proprio come quello di Mourinho: “il gesto di Mourinho? Scusa, non ho capito bene (Ancelotti ripete il gesto di Mourinho allo Stadium portandosi la mano ...