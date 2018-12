Incidente Lautaro Martinez | investita una donna in bici | gli aggiornamenti

calcioweb.eu

: #SerieA, #Inter, #Lautaro, incidente d'auto: ferita una donna in bici - Gazzetta_it : #SerieA, #Inter, #Lautaro, incidente d'auto: ferita una donna in bici - Sport_Mediaset : #Inter, incidente in macchina per #Lautaro: l'argentino illeso, ferita una donna. Disavventura per l'attaccante ner… - FcInterNewsit : Incidente stradale per Lautaro: ciclista investita, in ospedale in codice giallo. Argentino illeso -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018)– L'Inter si prepara per la ripresa del campionato di Serie A, i nerazzurri si preparano per il big match contro la Juventus, partita che non ha bisogno di presentazione perchè importante e molto sentita anche dai tifosi. Nelle ultime partite un protagonista è stato l'attaccante, nelle ultime ore disavventura per il calciatore argentino. Nel pomeriggio il 21enne è stato coinvolto in unstradale in piazza Buonarroti a Milano, a bordo della sua Porsche Boxster,unadi 27 anni in sella alla suacletta. Il calciatore dell'Inter non ha riportato alcuna ferita mentre laè stata immediatamente trasportata in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli.