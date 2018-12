Incentivi auto | bonus o malus? Previsti fino a 6 mila euro per le elettriche e tassa

Auto - sovrattasse e Incentivi : chi ci guadagna e chi ci perde : Una sovrattassa da 150 a 3mila euro da pagare al momento dell’immatricolazione e poi incentivi sull’acquisto di modelli elettrici, ibridi e i piccoli diesel. È quanto prevede l’emendamento alla manovra approvato in Commissione Bilancio della Camera. Ecco i modelli favoriti e quelli sfavoriti dalle nuove regole che, alla fine, potrebbero rendere conveniente prendere un’Auto in leasing all’estero...

Auto elettriche : arrivano gli Incentivi per le auto ecologiche e una tassa per tutte le altre : La nuova Legge di bilancio ha approvato incentivi fino a 6.000 euro per le auto nuove a basso impatto ambientale mentre per tutte le altre si pagherà un sovraprezzo Nella nuova legge di bilancio è stato approvato un emendamento che prevede a partire dal primo gennaio 2019 un bonus economico per le vetture nuove a basse emissioni: si parte da 1.500 euro per l’acquisto di un’auto a gas, passando per i 3.000 euro per un’auto ibrida e si ...

Incentivi auto e tassa per chi inquina : 23.31 Con la manovra potrebbero arrivare Incentivi fino a 6mila euro per l'acquisto di auto elettriche, ibride o piccole auto a metano o diesel. Lo prevede un emendamento alla Manovra approvato in commissione Bilancio alla Camera. Introdotta contestualmente anche una tassa per chi invece acquista auto inquinanti. La tassa, dai 150a 3mila euro, è proporzionale al livello delle emissioni.

Incentivi rottamazione auto a dicembre : Fiat Panda - Ford Fiesta e Alfa Giulia in offerta : Torna il classico appuntamento con gli Incentivi rottamazione auto di Fiat, Ford e Alfa Romeo per il mese di dicembre 2018. Fino al giorno 31 potranno essere acquistati i modelli di punta delle note aziende automobilistiche a un prezzo inferiore rispetto a quello di listino, grazie alle promozioni destinate agli automobilisti che decideranno di rottamare il loro usato per acquistare un veicolo nuovo a prezzi vantaggiosi. La casa Fiat propone il ...

Incentivi auto - la proposta : bonus più sconto da 4.000 euro come nel 1997 : ...questa la proposta di nuovi Incentivi alla rottamazione avanzata al Governo dal Centro Studi Promotor nella sua conferenza stampa tenuta oggi a Milano su "La situazione e le prospettive dell'economia ...

Consigli per Incentivi - bonus+sconto da 4.000 per cambiare auto nel 2019 : ... dall'introduzione del nuovo sistema di omologazione WLTP, dal rincaro dei carburanti e dal rallentamento dell'economia". incentivi auto Promotor Quagliano Tutte le notizie di News Motori Per ...

Osservatorio Nomisma - Gli Incentivi e le agevolazioni spingono le auto elettriche : Il diritto ai parcheggi gratuiti, l'accesso libero ai centri delle città o alle zone a traffico limitato, l'esenzione dal pagamento del bollo e i sistemi di incentivi all'acquisto sono i motivi che stanno spingendo molti italiani a ricorrere all'acquisto di veicoli a propulsione elettrica o ibrida. quanto emerge da una ricerca dell'Osservatorio Mobilità smart e sostenibile di Nomisma, con il sostegno, tra gli altri, della banca Bper e della ...

Incentivi - emendamento Legge Bilancio : 1.000 euro per rottamazione vecchie auto : ROMA - Un incentivo di 1000 euro, 500 finanziati dallo Stato e 500 dai venditori, per rottamare le vecchie auto a benzina da euro 0 a euro 3 , anche se dotate di impianti a metano o Gpl, . Lo prevede..

Manovra - Incentivi per rottamazione auto : emendamento di Lega e M5s | : Potrebbero tornare gli incentivi statali. Il Carroccio propone rottamazione delle macchine da euro 0 a euro 3 con un incentivo fino a mille euro per le nuove acquistate tra il 2019 e il 2020. I ...