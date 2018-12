In True Detective 3 Mahershala Ali ha “rubato” il posto di protagonista ad un bianco

True Detective - il trailer della terza stagione in arrivo a gennaio : Un intenso e tormentato Mahershala Ali è l'assoluto protagonista del trailer della terza stagione di True Detective. "I never stop coming up with theories about that case" "Non smetterò mai di pensare a teorie su questo caso" dice in questo primo trailer ufficiale il poliziotto dell'Arkansas interpretato dall'attore.La terza stagione di True Detective arriverà su HBO dal 13 gennaio del 2019 ed è stata annunciata in contemporanea in Italia ...