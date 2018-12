Improvviso malore | “Elena ha bisogno di trasfusioni di continue” | l’appello su Facebook

La figlia di Sandro Mayer rivela : 'Non era malato - è stato un malore Improvviso' : La notizia della morte improvvisa di Sandro Mayer è stata una vera e propria doccia fredda sia per il mondo dello spettacolo ma anche per quello del giornalismo: Mayer era noto per la sua ironia e simpatia, veniva considerato non solo come un'opinionista e un direttore ma soprattutto come 'uno di noi', una persona semplice che ha saputo farsi apprezzare per ciò è sempre stata realmente. Lo ricordiamo per la sua partecipazione in alcune ...

La nonna si sveglia e trova il nipote morto sul divano : ucciso da un malore Improvviso : OSIMO - Due comunità, Osimo e Filottrano, in lutto per la morte improvvisa di Luca Accorroni, 42 anni, papà di una bimba di 8. Luca è stato trovato morto ieri mattina sul divano dalla nonna, con la ...

Venezia - muore a 12 anni per un malore Improvviso : stroncato da un'emorragia cerebrale : Quella che si sta per raccontare è l'ennesima tragedia in cui a perdere la vita è un bambino, residente nella provincia di Venezia, precisamente nel piccolo comune di Portogruaro. Si tratta del dodicenne, Filippo Acampora, deceduto martedì 27 novembre, nel cuore della notte improvvisamente a causa di un malore: il giovane è stato vittima di un'emorragia cerebrale che non gli ha lasciato scampo nonostante la corsa in ospedale. Secondo quanto ...

Imperia - malore Improvviso in casa : bimba di 22 mesi muore tra le braccia della madre : Inutili i tentativi di rianimarla, prima da parte dei genitori e poi dei medici intervenuti sul posto, che sono durati oltre un'ora e mezza. La bambina è spirata poco dopo l'arrivo in ospedale a causa di un attacco cardiaco la cui origine però non è stato possibile accertare subito.Continua a leggere

A 12 anni ha un malore Improvviso nel cuore della notte : Filippo muore per emorragia cerebrale : Filippo Acampora, ragazzino di Portogruaro, si è spento in seguito a un malore che non gli ha lasciato scampo. Il giovane ha avuto un'emorragia cerebrale nel cuore della notte ed è morto in ospedale.Continua a leggere

Muore in casa per un malore Improvviso il cuoco della caserma di Ederle : Tim Gulli, cuoco della caserma di Ederle, in provincia di Vicenza, è morto a causa di un malore a soli 45 anni.Continua a leggere

Tragedia in campo - un malore Improvviso poi si accascia e muore. Choc e sgomento : Tragedia in campo durante la partita di basket. Succede alla palestra “Spettacolo” di via Postumia a Cremona della categoria Under 16 tra Sanse Bianco e JuVi. Dopo numerosi tentativi per strapparlo alla morte Sandro Galli, coach della Juvi, non ce l’ha fatta. Una Tragedia che lascia tutti sotto Choc. Galli, insegnante di educazione fisica di 67 anni, è stato immediatamente soccorso da due infermiere che si trovavano in tribuna che gli ...

Tragedia a Napoli - Michelangelo muore a soli 23 anni per un malore Improvviso : L'ennesima Tragedia di cui non si vorrebbe mai sentire parlare e che riguarda la morte di un giovane ragazzo si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel comune di Torre del Greco, dove Michelangelo Rivieccio ha perso tragicamente la vita a causa di un malore improvviso a soli ventitré anni. Secondo quanto riferiscono i media locali, la sua scomparsa ha gettato nello sconforto l'intera città, provocando ...

Cecilia Rodríguez colpita da un malore Improvviso : ‘Il mio corpo ha voluto fermarmi un attimo’ : Preoccupazione tra i fan di Cecilia Rodríguez: la showgirl argentina, sorella minore di Belén, ha infatti dovuto rinunciare all’ultimo a un evento organizzato dalla casa di moda Gaelle in quel di Forlì venerdì 9 novembre a causa di un malore improvviso, costringendo così Ignazio Moser a presenziare da solo. Tuttavia è stata la stessa Chechu, per via di una storia di Instagram, a rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute: nulla di ...

Tragedia ad Afragola : ventiduenne perde la vita per un malore Improvviso : Una tremenda notizia [VIDEO]ha sconvolto la mattinata di ieri della comunita' afragolese: un giovane di soli 22 anni avrebbe perso la vita nella giornata di ieri a causa di improvviso malore. A lanciare la notizia, la pagina Facebook Afragola informa, attraverso un lungo messaggio di cordoglio pubblicato in home page. La tragica scomparsa Vincenzo Tuccillo aveva ventidue anni ed era un ragazzo semplice, solare, benvoluto dai suoi amici più cari ...

Domenica Live - Al Bano non si presenta per un malore Improvviso. Barbara D’Urso : “Siamo molto preoccupati” : Al Bano è stato colpito da un malore improvviso che l’ha costretto a far saltare la sua partecipazione a Domenica Live. È stata infatti proprio Barbara D’Urso a dare la notizia: “Siamo molto preoccupati – ha spiegato la conduttrice del programma di Canale 5 – non si è presentato in aeroporto, ci hanno detto che si è sentito male. Quando siamo arrivati in aeroporto non l’abbiamo visto, ci ha contattato un suo ...