Il vigile morto si era fermato ad aiutare | il fratello poliziotto lo scopre intervenendo

Rieti : Fns Cisl - vicinanza ai colleghi e a famiglia vigile fuoco morto : Roma, 5 dic. (AdnKronos) - "Esprimo a livello personale e per conto della Federazione Nazionale della sicurezza della Cisl i più sentiti sentimenti di vicinanza ai colleghi dei vigili del fuoco di Rieti, sconvolti dalla tragica esplosione del distributore di benzina in via Salaria". Lo scrive in una

Il vigile del fuoco morto nell'esplosione del distributore a Rieti era diretto a Roma - si era fermato per aiutare : Il vigile del fuoco morto nell'esplosione al distributore nel reatino non era nella squadra di soccorsi giunta sul posto. Stefano Colasanti, questo il nome della vittima, era in servizio ma diretto a Roma e si è fermato quando ha visto l'incendio e per aiutare le persone coinvolte. Con ogni probabilità è stato investito dalla seconda deflagrazione ed è morto.Sono 17, secondo fonti del 118, le persone ferite e 2 quelle ...

vigile del fuoco volontario morto a San Martino in Badia. Punto situazione Bolzano : Un Vigile del fuoco volontario è morto a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano, travolto da un albero

vigile del Fuoco morto ad Ancona : è Cristiano Lucidi di Montemarciano : I Vigili del Fuoco sono in lutto per la grave perdita di un collega anconetano di soli 47 anni. Cristiano

vigile del Fuoco morto ad Ancona : è caduto da una finestra del 6° piano : Un volo dal sesto piano è stato fatale. E’ morto così un Vigile del Fuoco anconetano di 47 anni. L’incidente