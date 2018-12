huffingtonpost

: Non era in servizio il vigile del fuoco. Passava lì per caso sulla via #Salaria. Ha visto l'esplosione e si è butt… - angelomangiante : Non era in servizio il vigile del fuoco. Passava lì per caso sulla via #Salaria. Ha visto l'esplosione e si è butt… - HuffPostItalia : Il vigile del fuoco morto nell'esplosione del distributore a Rieti era diretto a Roma, si era fermato per aiutare - DPCgov : Il Dipartimento della #protezionecivile esprime dolore per il tragico bilancio dell’esplosione sulla via #Salaria,… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Ildelalnel reatino non eraa squadra di soccorsi giunta sul posto. Stefano Colasanti, questo il nome della vittima, era in servizio mae si è fermato quando ha visto l'incendio e per aiutare le persone coinvolte. Con ogni probabilità è stato investito dalla seconda deflagrazione ed èSono 17, secondo fonti del 118, le persone ferite e 2 quelle decedute a causa di un'avvenuta in undi carburante sulla via Salaria, in provincia di. I feriti sono stati distribuiti negli ospedali nel seguente ordine: 3 a Monterotondo; 4 al S.Andrea di; 3 al S.eugenio di; 5 a; 2 al Policlinico Gemelli diTutti i feriti sono ricoverati con ustioni e traumi da scoppio (fratture e contusioni). Tre di loro sono in codice rosso e 14 in codice giallo. Sul ...