Il teatro come luogo di una nuova socialità per gli studenti del Liceo Artistico Musicale

Dark comedy di McDonaugh arriva a teatro : ANSA, - ROMA, 18 NOV - Tradotta per la prima volta in italiano, la Dark comedy 'Una mano mozzata a Spokane' dello stesso autore e regista dei 'Tre manifesti a Ebbing', Martin McDonagh, debutta a ...

"Come fai - fai bene" il nuovo spettacolo di Enzo Paci al teatro Sacco di Savona : Secondo spettacolo della stagione teatrale all'insegna del divertimento sabato sera alle 21 al Teatro Sacco di Savona . Sul palco del Teatro di via Quarda Superiore salirà Enzo Paci con lo show 'Come ...

Al Romaeuropa Festival per capire come si racconta l'esilio a teatro : La ricerca degli interpreti è un momento importante nella creazione dei tuoi spettacoli. come hai lavorato con gli undici attori vietnamiti, francesi e viets kieu che sono in scena? Mi mancano nel ...