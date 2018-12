Il ruolo dei genitori nell’aderenza alle cure con GH nei bambini

fondazioneserono

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Fra le variabili per il raggiungimento dell’efficacia terapeutica dell’ormone della crescita (Growth Hormone, GH), quella su cui si pone più attenzione è l’aderenza alla terapia. Infatti, affinché vi sia costanza nel regime terapeutico, è necessario adottare tutte le misure possibili per migliorare l’aderenza alla terapia, quali il coinvolgimento del paziente nella scelta del metodo di autosomministrazione e programmi di supporto e assistenza nel corso del trattamento. Scarsa aderenza e bassa risposta sono i due principali motivi del fallimento della terapia con GH. È stimato che circa il 25% dei pazienti in trattamento sia non-persistente (abbandoni la terapia dopo 4 anni). Su 15 pazienti non aderenti, 15 non somministrano più del 50% della dose, con un impatto significativo sulla crescita durante il periodo di osservazione.La durata del trattamento, la comunicazione medico-paziente ...