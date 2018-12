' Il rallentamento dell' economia si sta accentuando' | così Tria

Cala il Pil dell'Italia - il rallentamento nel 2019 potrebbe costare 5 miliardi : Come incide il rallentamento dell'economia italiana sulla legge di bilancio a cui governo e Parlamento stanno lavorando? Il dato dell'Istat si riferisce al terzo trimestre di quest'anno mentre le scelte della manovra toccano il 2019 ; ...

Corea del Sud : la Banca centrale alza il tasso chiave nonostante il rallentamento dell'economia : Seul, 30 nov 05:56 - , Agenzia Nova, - La Banca di Corea ha aumentato il tasso chiave di 25 punti base all'1,75 per cento questa mattina, nel tentativo di arginare il surriscaldamento... , Git,

Nel giorno della bocciatura da Ocse e Istat stime di rallentamento crescita. Spread freddo a 311 : L'istituto di statistica rivede al ribasso il Pil. Nel 2018 si attesterà intorno all'1,1% per cento. Per l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l'economia italiana ha perso slancio, resterà debole e il debito smetterà di scendere -