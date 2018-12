Il procuratore Spataro attacca ancora Matteo Salvini | “È quello che ormai ci riserva il

Il procuratore Spataro contro i tweet di SalviniIl ministro sbotta : "Faccia il pensionato" : Al centro del contendere un tweet di Salvini su un'operazione di polizia. l procuratore capo di Torino, Spataro : "Ci si augura che per il futuro il ministro eviti comunicazioni simili, potrebbe compromettere le indagini". Ma il leghista attacca il magistrato: "Ho ringraziato le forze dell'ordine dopo essere stato informato dal capo della polizia"

Mafia nigeriana a Torino - il procuratore Spataro contro Salvini : “Non danneggi le indagini” : Il procuratore capo di Torino , Armando Spataro , ha tuonato contro il vicepremier, Matteo Salvini , che questa mattina aveva annunciato trionfante su Twitter l'arresto di 15 mafiosi nigeriani nella città piemontese: "Ci si augura che il ministro dell'Interno eviti comunicazioni simili o voglia quanto meno informarsi sulla relativa tempistica per evitare rischi di danni alle indagini in corso".Continua a leggere

Torino - procuratore capo Spataro contro Matteo Salvini : “Con il tweet messa a rischio l’operazione sulla mafia nigeriana” : Informazioni errate durante un’operazione che era ancora in corso rischiando di metterla a rischio. Dalla procura di Torino parte un attacco diretto contro il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che questa mattina ha twittato i suoi complimenti alle forze dell’ordine per due operazioni di mafia: una a Palermo contro la nuova Cupola, l’altra a Torino contro la mafia nigeriana. Peccato che quella in Piemonte fosse ancora ...