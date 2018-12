Il primo smartphone 5G in Europa sarà di OnePlus

Russia - Yandex lancia il suo primo smartphone - : Si chiama Yandex.Telefon e la società fa' notare che si tratta del primo dispositivo al mondo in cui l'assistente digitale Alisa è una funzione integrata, e non una semplice applicazione. Sarà ...

Si chiama Finney ed è il primo smartphone Blockchain al mondo - sviluppato da Sirin Labs. - Blockchain - : Mercoledì 05 Dicembre 2018, Le specifiche sono del tutto in linea con i top gamma del momento, parliamo infatti di Snapdragon 845 e Android 8.1 con ROM dedicata Sirin OS, la memoria RAM sarà da 6 GB ...

Ecco il nome del primo smartphone pieghevole Samsung : il progetto prende quota : Sbuca fuori il presunto nome del primo smartphone pieghevole Samsung, che potrebbe chiamarsi Samsung Galaxy Fold. Questo è quanto è stato depositato presso l'ufficio brevetti turco, anche se per adesso non possiamo ancora dare nulla per scontato, ed anzi pensare il marchio possa essere destinato ad una categoria comprendente tanti prodotti, oltre al dispositivo sopra menzionato, od addirittura essere stato registrato al solo scopo di sviare ...

HTC U11 Life riceve Android 9 Pie ed è diventato il primo smartphone della società a ottenere la versione del sistema operativo : Anche HTC, non molto tempo fa, ha deciso di abbracciare Android One, linea di smartphone su cui è presente la versione stock del […] L'articolo HTC U11 Life riceve Android 9 Pie ed è diventato il primo smartphone della società a ottenere la versione del sistema operativo proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 4 : si mostra al pubblico il primo smartphone con foro nel display : In ambito mobile, sono state molteplici le inNovazioni introdotte dai principali produttori sui propri dispositivi, soprattutto sul fronte del design che caratterizza l’aspetto degli smartphone. Se una delle ultime mode riguarda l’integrazione di un numero di sempre maggiore di sensori per la fotocamera, negli ultimi anni sono stati principalmente due gli aspetti che sono stati condivisi da un gran numero di terminali. Il primo ...

Sulla rete Tim è stato connesso il primo prototipo di smartphone 5G : TIM, insieme a Ericsson e Qualcomm Technologies, Inc, ha effettuato la prima connessione 5G in Italia Sulla propria rete. La 'chiamata' ha utilizzato, nei laboratori torinesi dell'operatore, un ...

Huawei e Samsung - corsa al primo smartphone con Display Infinity-O : Huawei e Samsung e la corsa al primo dispositivo con Display Infinity O. Dopo aver presentato i nuovi Display Infinity conferenza per sviluppatori Samsung si prepara a presentare il primo smartphone con il foro per la fotocamera sullo schermo. L’azienda cinese Huawei pare stia lavorando ad uno smartphone con Display simile, chi arriverà prima? Huawei e Samsung e gli smartphone all Display Samsung alcuni mesi fa ha annunciato un cambio di ...

Il primo smartphone con display pieghevole di Huawei dovrebbe far parte della linea Mate : Secondo alcuni rumor lo smartphone pieghevole di Huawei farà parte della gamma Mate. L'articolo Il primo smartphone con display pieghevole di Huawei dovrebbe far parte della linea Mate proviene da TuttoAndroid.

Il 5G è realtà - primo smartphone Zte : Pure questo è un traguardo per la comunicazione mobile in tutto il mondo poiché consentirà alle case costruttrici e agli operatori di offrire le prime reti 5G e i dispositivi compatibili nel 2019. ...