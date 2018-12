Il Paradiso delle signore anticipazioni | la famiglia AMATO nei guai…

tvsoap

(Di mercoledì 5 dicembre 2018)Lede Il, la fiction daily in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai 1, ci aggiornano come sempre su quello che accadrà nei prossimi episodi, che vedranno al centro della scena la: le novità in arrivo sul destino del capoGiuseppe non sono buone come tutti sperano…Prima di raccontarvi nel dettaglio, facciamo un passo indietro: abbiamo visto come Agnese (Antonella Attili) sia riuscita a mettersi in contatto con il marito: Giuseppe infatti è nascosto a Milano e ha bisogno di tempo e di aiuto per poter riscattare il proprio cognome.Come avrete potuto capire nel corsopuntate, il capodeglisi è ritrovato in mezzo ad una “resa dei conti” a sfondo mafioso: il solo fatto di essere stato testimone dei fatti ha creato le basi per una latitanza che, se scoperta, porterebbe alla ...