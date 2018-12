Il nuovo aggiornamento di Gran Turismo Sport introduce 7 nuove auto | eventi e un tracciato

Elite Dangerous Beyond : il nuovo aggiornamento Chapter 4 sarà disponibile dalla prossima settimana : Frontier Developments ha annunciato che la settimana prossima il suo Elite Dangerous riceverà la quarta ed ultima espansione gratuita della stagione, precisamente l'11 dicembre su Xbox One, PS4 e PC.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la stagione corrente di Elite Dangerous prende il nome di Beyond, a differenza delle precedenti si focalizza sul migliorare alcuni aspetti del gameplay. I precedenti capitoli di Beyond hanno introdotto ...

Destiny 2 : il nuovo aggiornamento che introduce il DLC Armeria Nera arriva domani : Il prossimo aggiornamento per Destiny 2: I Rinnegati sarà l'aggiornamento 2.1.1.1. Insieme ad alcune modifiche e correzioni previste porterà con sé il DLC Black Armory (Armeria Nera) per i possessori di Pass annuale. L'update sarà disponibile da domani, 4 dicembre, come segnala Gamingbolt.È prevista dunque una manutenzione e il gioco andrà offline. Tutti i giocatori, indipendentemente dal fatto che svolgano un'attività o meno, saranno riportati ...

Windows 10 October 2018 Update : nuovo aggiornamento cumulativo [Release Preview] : Durante la giornata di ieri, Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo di Windows 10 October 2018 Update per gli utenti Insider nel canale Release Preview: si tratta della build 17763.167 (KB4469342). Changelog Addresses an issue in Microsoft Edge with using the drag-and-drop feature to upload folders from the Windows desktop to a file hosting service website, such as Microsoft OneDrive. In some scenarios, files contained in the ...

Arriva un nuovo aggiornamento di WhatsApp : date il benvenuto ai messaggi vocali consecutivi : WhatsApp, creata nel 2009 e acquistata da Facebook Inc. nel 2014, è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata che nel 2017 contava più […] L'articolo Arriva un nuovo aggiornamento di WhatsApp: date il benvenuto ai messaggi vocali consecutivi proviene da TuttoAndroid.

Red Dead Redemption 2 : pubblicato il nuovo aggiornamento in vista del lancio di Red Dead Online : Rockstar ha appena pubblicato un nuovo grande aggiornamento per Red Dead Redemption 2, mentre lo sviluppatore è pronto a lanciare la beta di Red Dead Online su PS4 e Xbox One.Come segnala Dailystar, l'aggiornamento di Red Dead Redemption 2 su PS4 pesa a 5.63 GB quindi assicuratevi di avere spazio per aggiungere questo ultimo aggiornamento. Allo stesso modo, su Xbox One, dovrete assicurarvi di avere almeno 5,65 GB di spazio.Vale la pena notare ...

Auto leggendarie nel nuovo aggiornamento Gran Turismo Sport : data di uscita e dettagli : Polyphony Digital rilascerà sette nuove Auto con il nuovo aggiornamento di Gran Turismo Sport in programma per il prossimo 5 dicembre. Di recente infatti lo stesso produttore del gioco, Kazunori Yamauchi, ha svelato i primi dettagli di tutte le novità in arrivo con il prossimo update. Per tutti i fan di Gran Turismo Sport è giunto il momento di conoscere le prime anticipazioni sul pacchetto aggiuntivo di Auto che verrà pubblicato con l'update di ...

Il nuovo aggiornamento di Star Citizen permette di esplorare il pianeta Hurston e la città di Lorville : In vista della settimana gratuita di Star Citizen (23 -30 novembre), il primo pianeta del simulatore spaziale è stato reso disponibile. Tutti potranno vedere Hurston e la città di Lorville venerdì, ma per ora solo le persone che hanno acquistato il gioco possono iniziare ad esplorare.Come riporta PCGamer, Hurston è molto più grande delle lune che i giocatori sono stati in grado di esplorare e contiene più biomi, centri minerari e una singola ...

Hello Games svela "Visions" - il nuovo aggiornamento gratuito di No Man's Sky : Dopo il leak trailer di questa mattina, Hello Games ha svelato ufficialmente "Visions", il nuovo aggiornamento gratuito di No Man's Sky, che sarà disponibile da giovedì 22 novembre per le piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One. Mentre "The Abyss" - l'aggiornamento pubblicato il mese scorso - portava grandi cambiamenti e nuovi contenuti alle ambientazioni sottomarine, "Visions" incoraggerà i giocatori a tornare in superficie per esplorare nuovi ...

Visions è il nuovo aggiornamento di No Man's Sky e un leak trailer ci svela tutte le novità : Nel caso in cui foste curiosi di scoprire il futuro di No Man's Sky vi trovate nel posto giusto perché grazie al leak di un trailer abbiamo tra le mani diverse informazioni riguardanti Visions, il nuovo aggiornamento del titolo Hello Games. Come riportato da Eurogamer.net, un utente ha scovato un video non elencato sul canale YouTube di Hello Games incentrato proprio su questo update che a quanto pare sarà piuttosto importante nonostante ...

Fifa 19 Patch 1.05 – Title Update 4 : nuovo aggiornamento disponibile su PC : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, già disponibile dal 20 novembre per la versione PC, arriverà con ogni probabilità la prossima settimana su PS4 ed Xbox One Ecco di seguito le note di rilascio con tutte le novità! (traduzione dall’inglese in corso. Aggiorna l’articolo) Ciao fan di Fifa, Offerta! Sony Playstation Plus […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.05 – Title Update 4: nuovo aggiornamento disponibile ...

WhatsApp si trasforma : in arrivo il nuovo rivoluzionario aggiornamento della chat più utilizzata : Tra le chat e le app più diffuse, WhatsApp è sicuramente tra quelle che per prime hanno sempre adottato le nuove tecnologie appena uscite sul mercato. I suoi utenti sono dunque abituati ad avere sempre il meglio e a stare al passo coi tempi. Anzi, a volte anche un passo avanti. E l’equipe che ha sviluppato la piattaforma non intende abbassare il tiro: a breve, forse già nei primi mesi, ci sarà una rivoluzione radicale nella funzione di ...

Di nuovo in piedi il Samsung Galaxy S7 con aggiornamento XXU3ERJE di novembre? Primi dettagli : I possessori di un Samsung Galaxy S7 ma pure di un Galaxy S7 Edge non devono disperare. L'aggiornamento di novembre per il loro device è in prima distribuzione in Europa e potrebbe porre rimedio a qualche malefatta di troppo imputabile al pacchetto di ottobre, pure esaminato nei giorni scorsi dalla nostra redazione. Quali sono i Primi dettagli della release software attesa ad ore o al massimo a giorni? Stiamo parlando del ...