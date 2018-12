Il motore di ricerca russo Yandex ha lanciato il suo primo smartphone

'La ricerca è libera e la diversità è il motore del mondo' : L'evoluzione è dunque una ricerca di base, poi studiando fai scoperte; specie nuove ogni anno, ma la scienza è un'impresa conoscitiva che ti fa comprendere che non sai'. E ancora: 'Il combustibile ...

The Pirate Bay (TPB) : Guida completa al motore di ricerca torrent : I torrent sono uno dei metodi di file sharing P2P preferiti dai pirati di ogni paese del globo. I motivi sono diversi: l’enorme quantitativo di materiale reperibile (film, serie, libri, musica, giochi), le alte velocità di download, il basso numero di file fake. Sulla rete torrent ogni file condiviso è univocamente identificato da un insieme […] The Pirate Bay (TPB): Guida completa al motore di ricerca torrent

Bussetti - la ricerca diventi un motore di crescita : La ricerca scientifica pu diventare "un motore di crescita per il Paese", ma perch questo accada la politica deve creare le condizioni opportune: lo ha detto oggi a Roma il ministro per l'istruzione, ...

Tim Cook ammette : Google miglior motore di ricerca - ma Safari garantisce la privacy : La notizia di Google che pagherà 9 miliardi di dollari ad Apple per restare il browser di ricerca predefinito su Safari è di qualche tempo fa, ma è comunque attuale, visto che il pagamento potrebbe leggi di più...

Un anno di takethedate : numeri e risultati del motore di ricerca di eventi istituzionali in Italia : È passato un anno dalla pubblicazione di takethedate.it (www.takethedate.it), il prodotto di Nomos Centro Studi Parlamentari, unico nel suo genere, che segnala tutti gli eventi istituzionali che si tengono in Italia. Ogni giorno, nel nostro Paese si tengono centinaia di convegni, conferenze stampa, eventi istituzionali e presentazioni di libri; takethedate.it è la fonte da cui attingere le informazioni su tutti gli eventi istituzionali Italiani ...

Istituto Pasteur Italia : “La ricerca scientifica è il motore per il progresso dell’umanità - sostenerla è un dovere di tutti” : La ricerca scientifica notoriamente consente a un Paese di essere competitivo nel “mercato” globale della conoscenza, di restare al passo con i Paesi più avanzati e di garantire il benessere della popolazione. Sin dalla sua proclamazione da parte dell’UNESCO nel 2001, la Giornata Mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo vuole ricordare alla collettività, alle Istituzioni, agli attori politici e mediatici che senza gli sviluppi ...

Google rende possibile accedere alle proprie attività tramite il motore di ricerca : Google ha creato My Activity, un modo semplice e veloce per accedere alle proprie attività sul web, senza mai lasciare il motore di ricerca. L'articolo Google rende possibile accedere alle proprie attività tramite il motore di ricerca proviene da TuttoAndroid.

motore di ricerca alternativo a Google : prova DuckDuckGo : DuckDuckGo è il miglior Motore di ricerca alternativo a Google. DuckDuckGo è un Motore di ricerca alternativo che protegge la tua privacy Motore di ricerca DuckDuckGo “I tuoi dati non dovrebbero essere in vendita. Noi di DuckDuckGo, siamo d’accordo“: questo il messaggio di benvenuto della home, che offre anche un’estensione (nel caso di Chrome, per esempio) che consente […]

Lyst - il motore di ricerca dedicato alla moda : Immagina di poter cercare un maglione o una giacca come se tu stessi cercando qualcosa su Google, restringendo le ricerche in base a brand, prezzo, taglia, materiale o colori. È questa l’idea alla base di Lyst, il motore di ricerca dedicato al mondo fashion appena sbarcato sul mercato italiano. Avendo aggregato i risultati di oltre 830 negozi online con 675mila prodotti e 2165 brand, basterà collegarsi al portale per trovare il prodotto ...

Cercate un motore di ricerca che tuteli la vostra privacy? Milioni di utenti hanno già scelto DuckDuckGo : Lo scandalo di Cambridge Analytica e la chiusura di Google+ hanno portato molti utenti, un tempo ignari del problema, a riflettere sull’esigenza di tutelare la propria privacy e a cercare un modo concreto per farlo. Fra le tante soluzioni, c’è quella di usare un motore di ricerca capace di tutelare la privacy degli utenti, come per esempio DuckDuckGo. Il nome spiritoso non deve trarre in inganno, perché questo motore di ricerca non è ...

Scegli il tuo sport sul motore di ricerca Orangogo : Anche a Torino da qualche tempo c’è una novità nel mondo dello sport. La novità è un motore di ricerca

Google - battaglia interna sul motore di ricerca per la Cina : Lo scenario è emerso da una lettera inviata alla Commissione per il commercio, la scienza e i trasporti del Senato Usa dall'ingegnere Jack Poulson, dimessosi il 31 agosto. La decisione di lasciare la ...