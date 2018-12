Il ministro Salvini ragazzino Bufera sulla toga al Csm

Spataro-Salvini - Cascini - Csm - : ' ministro ragazzino' - poi si scusa : "Non possiamo trascinare questo Paese nel mondo dei social. Non siamo ragazzini e se un ragazzino assume incarichi istituzionali bisogna fargli capire che deve avere un atteggiamento consono al ruolo".

Salvini-Spataro - Cascini (Csm) : “Se un ragazzino fa il ministro assuma ruolo consono”. Poi si scusa : È stato accusato di aver definito ragazzino il ministro dell’Interno. E durante al Consiglio superiore della magistratura si è scatenato il caso. Il day after della polemica tra Matteo Salvini e Armando Spataro ha effetti persino sul tavolo di Palazzo dei Marescialli. Dove in apertura del plenum è intervenuto Giuseppe Cascini , consigliere togato di Area, la corrente di sinistra delle toghe. “Non possiamo trascinare il Paese e le sue ...

Spataro contro Salvini : 'Tweet danneggiano inchieste'/ ministro ribadisce : 'Sollevato un polverone per nulla' - IlSussidiario.net : Spataro bacchetta Salvini : "Eviti tweet su indagini in corso". La replica al procuratore: "attacco politico, faccia il pensionato". Ultime notizie e lite

Salvini : Piazza del Popolo sia strapiena. Renzi : vero - non sarò con un ministro che fa lo sciacallo : La manifestazione della Lega. "Sabato 8 dicembre, alle 11, mi aspetto di vedere Piazza del Popolo a Roma piena. Per un enorme abbraccio, per dimostrare al mondo che l'Italia ha voglia di scommettere sul futuro. Vorrei vedere la Piazza strapiena non di fascisti, razzisti e robe strane, ma mamme, papà, infermieri, disoccupati, precari, poliziotti, operai, ...