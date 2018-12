Il Milan e i dubbi su Ibrahimovic | serve davvero?

Milan - Reina : 'Higuain tra i più forti al mondo - cancellerà ogni dubbio. Qui per far crescere Donnarumma - Gattuso...' : ... con quella fame che vedo ogni giorno, non ci sarà spazio per nessun dubbio per la gente che parla male di lui: non è solo tra i più forti in Italia ma al mondo, ora tocca a lui dimostrarlo in campo ...

Lazio - Milinkovic-Savic ok per il Milan. Dubbio Lucas Leiva : La Lazio corre veloce verso il Milan con tre notizie di giornata, due buone e una cattiva. Partiamo con le prime: Milinkovic ha smaltito i problemi fisici al ginocchio ed è tornato a disposizione di ...

Lazio - Milinkovic-Savic punta il Milan. Ma Leiva resta in dubbio : Riecco Sergej Milinkovic. Il centrocampista è sul campo alla ripresa degli allenamenti della Lazio di questa mattina a Formello. Smaltito l'affaticamento muscolare che aveva causato il rientro ...

Milan-Juventus - Bonucci è in dubbio : ipotesi Benatia dal 1' : TORINO - Leonardo Bonucci torna, se così si può dire, sul luogo del delitto. In quel San Siro, e contro quel Milan, che per lui è stato teatro dalle mille aspettative di nuova vita, prima, eppoi ...

Milan - l'infermeria è piena. Kessie ce la fa - dubbio Calhanoglu : Se la precedente sosta per le nazionali era stata negativa per il Milan, che aveva appena trovato costanza di risultati, stavolta la pausa capita a proposito. Saranno due settimane utili per ...

Milan - Higuain col dubbio Betis : il Pipita lavora per la Juve : La testa dice Juve, la schiena ancora non si sa. Dalle 21.05 di domenica scorsa, quando Gonzalo Higuain ha lasciato il campo della Dacia Arena di Udine con una mano sul fianco e un'espressione di ...

CorSport Udinese-Milan - la moviola : dubbi sul gol di Romagnoli : L'arbitro Marco Di Bello l'ha assecondata lasciandola giocare, ma non mancano episodi dubbi come riporta la moviola del Corriere dello Sport di oggi. L'azione principale è quella finale che porta al ...

Barcellona : Messi convocato per Milano - ma il dubbio resta : Leo Messi parte per Milano, resta da vedere se giocherà, se andrà in panchina o in tribuna. È entrato nella lista dei 22 convocati da Valverde per la sfida contro l'Inter di martedì ma accanto al suo ...

CorSport Ibrahimovic chiama - il Milan rilette : c'è un solo dubbio : Calciomercato Milan, riflessioni in corso sul ritorno di Ibrahimovic Come riferisce il Corriere dello Sport , il Dt Leonardo e Mino Raiola dialogano costantemente. C'è il rinnovo di Giacomo ...

Milan : i dubbi di Gattuso e l'attesa di Donadoni : Preparare la sfida con la Samp in condizioni così difficili: ecco dove Rino deve fare il salto di qualità per svoltare

PROBABILI FORMAZIONI / Milan Sampdoria : terzini in dubbio. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Milan Sampdoria: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre a San Siro, che si affrontano nella decima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 09:21:00 GMT)

Borsa - dubbi sulla Manovra : Milano chiude in negativo : Le incertezze sull'economia italiana continuano ad influire sull'andamento dei mercati: il Ftse Mib chiude la prima seduta...

Inter-Milan - Gattuso non ha dubbi : “ecco come si vince il derby. Titolari? Ho già scelto. Noi in più di loro abbiamo…” : Gennaro Gattuso parla a 360 gradi del derby nella conferenza stampa della vigilia di Inter-Milan: fra titolari e approccio mentale alla partita, ecco le risposte dell’allenatore rossonero Alla vigilia di Inter-Milan, l’allenatore rossonero, Gennaro Gattuso, si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande della stampa. Il derby non è mai una partita come le altre, Gattuso che lo ha vissuto anche da giocatore, lo ...

Inter-Milan - le probabili formazioni del derby : Spalletti sceglie Politano - dubbio terzino per Gattuso : Dopo la pausa per la Nazionale, la Serie A riparte con una delle partite più attesa del campionato. Domani è il giorno del derby di Milano, Inter-Milan, una partita che dopo alcune stagioni torna a rivivere i fasti del passato. Infatti questa volta la stracittadina milanese rappresenta un bivio fondamentale per le due squadre e nessuna può permettersi di perdere questa partita. Sia Inter che Milan arrivano a questo derby nelle migliori ...