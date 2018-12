Il malessere di Cavani fa contento de Laurentiis

“malessere Cavani” : L’Equipe e i tormenti di Edinson col Psg : La panchina a Bordeaux Il malessere Cavani, un’altra volta. Domenica a Bordeaux, dove il Psg ha pareggiato la prima partita del campionato, Edinson è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti. Sono ormai ciclici i periodi di crisi di Edinson Cavani al Psg. Non si tratta di problemi sportivi, Cavani è l’attaccante che segnato più reti nella storia del club. Ma il suo umore non è più quello di una volta. Continua a sentirsi non ...