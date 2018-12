huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Il Governo ci ripensa e cancella l'accisa sulla benzina in Liguria: il prezzo calerà per la prima volta dal 2011 https:… - rebelitzk : RT @HuffPostItalia: Il Governo ci ripensa e cancella l'accisa sulla benzina in Liguria: il prezzo calerà per la prima volta dal 2011 https:… - HuffPostItalia : Il Governo ci ripensa e cancella l'accisa sulla benzina in Liguria: il prezzo calerà per la prima volta dal 2011 - MarcoBorelli3 : Vergogna #DiMaio #Salvini #Conte -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Ilcied elimina l'di 5 centesimi al litro in. I relatori alla manovra, Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi, hanno ritirato l'emendamento sulle accise della, tema sul quale si era sollevata una polemica nei giorni scorsi. Il rinnovo dell'imposta, introdotta nel 2011 in seguito all'alluvione del 2010 e negli anni sempre confermata per far fronte alle tante emergenze idrogeologiche, era stato caldeggiato dal Governatore Giovanni Toti. Per la prima volta dal 2011, quindi, i liguri pagheranno meno la"Non saranno più i liguri a dover pagare al distributore per provvedere ai danni provocati dal maltempo", ha detto il viceministro ai Trasporto Edoardo Rixi. "Ho sempre espresso contrarietà all'imposizione di 5 centesimi di accise sul carburante per la messa in sicurezza del territorio post eventi calamitosi e ...