Il fisico Battiston | “Adottato il meccanismo dello spoil system senza giustificazione”

: Il ministro dell'Istruzione @bussetti_marco prof. di ginnastica, non solo ha revocato il mandato alla presidenza de… - fjcaporlingua : Il ministro dell'Istruzione @bussetti_marco prof. di ginnastica, non solo ha revocato il mandato alla presidenza de… - PagellaPolitica : Qui la seconda puntata della nostra indagine sul caso @Rb_Bat, il fisico rimosso dalla presidenza dell’Agenzia Spaz… - giovannizagni : RT @PagellaPolitica: Online la seconda puntata della nostra indagine sul caso @Rb_Bat, il fisico rimosso dalla presidenza dell’Agenzia Spaz… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) IlRoberto, il cui mandato alla presidenza dell’Agenzia Spaziale Italiana è stato revocato il 6 novembre scorso, per la ricerca italiana si prospetta uno scenario poco rassicurante, in quanto ad oggi non sono ancora chiari i finanziamenti in questo settore previsti nella Legge di stabilità, e l’adozione dela partire dall’ASI al Consiglio Superiore di Sanità: “Nell’attesa che vengano resi noti i numeri della manovra sulla ricerca, non si puo’ non notare che la stessa modalita’, ossia il, e’ stato adottato all’inizio nei confronti dell’Asi e poi per altri,giustificazione“, ha osservato. “Nessuno mette in discussione che ci possano esser situazioni legate all’implementazione di nuove politiche, diverse e innovative ...