Il finale midseason di Legacies lascia Hope e Alaric con le spalle al muro | la trama

Arrow 7 punta a Gotham City dopo un finale midseason sconvolgente che rivela il vero volto dell’eroe incappucciato : Arrow 7 punta dritto dritto a Gotham City con la seconda parte del maxi crossover, Elseworlds, che prenderà il via proprio il prossimo 9 dicembre negli Usa e che proseguirà il 10, proprio con la serie con Stephen Amell, e si chiuderà l'11 con The Flash 5. Sono molti gli indizi che in questi giorni abbiamo messo insieme sul crossover e proprio questo potrebbe aver distolto l'attenzione dalla serie che proprio qualche ora fa, negli Usa, ci ha ...

Dove vedere il midseason finale di The Walking Dead 9 in streaming e tv : programmazione italiana e Usa il 25 e 26 novembre : Ultimo appuntamento del 2018 con la serie AMC: questa sera negli Usa andrà in onda il midseason finale di The Walking Dead 9, l'ultimo episodio della prima parte di stagione. La serie andrà in pausa fino al prossimo febbraio e fino ad allora i fan dovranno fare i conti con il cliffangher già annunciato e che è destinato a cambiare tutto. L'arrivo dei Sussurratori, la possibilità di una morte importante e il debutto dei nuovi cattivi della ...

This Is Us 3×09 : midseason finale e verità svelate (VIDEO) : This Is Us 3×09 trama e promo – Il nono episodio del drama della NBC ritorna il 27 novembre 2018 sul piccolo schermo americano: il finale di metà stagione metterà in pausa la serie Tv per le feste invernali. “The Beginning Is The End Is The Beginning” ci permetterà di seguire Kevin da vicino, nel suo viaggio alla ricerca della verità su Jack. La trama di This Is Us 3×09 ci mostrerà inoltre che cosa è accaduto al ...

TWD 9 : cosa succederà prima del midseason finale? (SPOILER) : TWD 9 spoiler & news – Che cosa dobbiamo aspettarci dalla serie Tv prima che la pausa invernale metta in standby i nostri Sopravvissuti? Sono ancora tante le domande rimaste aperte, a partire dall’entrata in scena dei Whisperers. Forse deludenti sotto alcuni aspetti, soprattutto agli occhi degli appassionati dei fumetti di TWD 9. Gli spoiler rilasciati da Ausiello tuttavia ci spingono a credere che ci troviamo di fronte alla ...

HTGAWM 5×08 recensione : la vendetta è l’anima del midseason finale : HTGAWM 5×08 recensione – L’ottavo episodio è andato in onda in America giovedì, 15 novembre 2018, ci ha permesso di concluderà la prima metà della stagione. “I Want to Love You Until the Day I Die” segna infatti il ritorno della pausa invernale, vera piaga di tutti gli appassionati di serie tv. Abbiamo tuttavia potuto scoprire finalmente uno dei misteri del capitolo: chi è morto durante le nozze di Oliver e Connor? ...